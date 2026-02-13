Bertoni: “La Fiorentina si salverà. Vanoli ha poche colpe, non ha fatto lui la rosa”

Daniel Bertoni, ex centrocampista di Udinese, Napoli e Fiorentina, parla del momento della Viola a news.superscommesse.it, affrontando il tema della salvezza: “La Fiorentina non riesce a tirarsi fuori dai guai, però alla fine si salverà, anche se le costerà molto in termine di sacrifici. Col Torino, intanto, era una gara troppo importante ed andava vinta”.

Sulle responsabilità di Vanoli, subentrato a stagione iniziata: “Ha poche colpe, non ha fatto lui la rosa. Certo, non riesce a capire bene come mettere nelle migliori condizioni la squadra in campo. Ma non sarebbe facile per nessuno, visto che i giocatori appaiono in palese difficoltà. Per me non ha colpe evidenti, perché la squadra, ripeto, non l’ha costruita lui e lavorare su qualcosa di non proprio non è mai facile”.

Infine un’analisi sul momento negativo dei singoli, in particolare di Kean e De Gea, decisivi nella corsa al sesto posto della scorsa stagione: “È un problema di tutto il gruppo, due calciatori non possono fare tutta una squadra. Kean ha segnato molto l’anno scorso, è vero, così come De Gea parava forse più di oggi. Ma ciò accadeva perché era tutta la squadra a rendere meglio. Ma sia quando le cose vanno bene, che quando vanno male, dipende da tutto il gruppo. Rendono meno anche perché, come ho detto nella risposta precedente, non si trovano gli accorgimenti tattici giusti per molti calciatori”.