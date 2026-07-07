Flachi: Kean lo venderei solo per 60/70 milioni e De Gea è importantissimo. Andreazzoli è l'uomo giusto"

L'ex attaccante viola, Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport, parlando di vari temi, dal futuro di Kean e De Gea alla scelta di Andreazzoli

Ecco le parole di Franscesco Flachi al Pentasport: "Sono d'accordo sul puntare ancora su Kean, che è fortissimo, soprattutto perché dopo non è facile investire i soldi una volta ceduto e la Fiorentina non farà le coppe europee. Kean è uno dei migliori attaccanti in Europa, Paratici e Grosso lo conoscono bene. Le annate storte ci possono essere e spero sia ancora più motivato anche del primo anno. Poi se si dovessero presentare con 60/70 milioni, ci potrei anche pensare.

De Gea è un altro giocatore importantissimo, ha una certa età, ma è l'ultimo dei problemi della Fiorentina.

Sono felicissimo per la scelta di Adreazzoli, che ha vissuto il calcio vecchio e quello nuovo, è il giusto mix per far crescere i ragazzi ed è l'allenatore adatto per la Primavera della Fiorentina.