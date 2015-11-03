Labaro Viola

Notizie Andreazzoli Fiorentina

Andreazzoli su Pioli: "Va confermato, non si può buttare via un progetto solo dopo due mesi di lavoro"

08 ottobre 2025 13:58

Andreazzoli: "Pioli troverà la giusta collocazione a Fazzini: può fare mezzala, trequartista e altri ruoli"

31 luglio 2025 14:57

Andreazzoli: "Fazzini può entrare nel cuore dei tifosi. Viti giocatore forte, avrà bisogno di tempo"

24 giugno 2025 21:54

L'Empoli vuole esonerare Andreazzoli. Potrebbe arrivare Nicola. Con Zanetti rapporto incrinato

15 gennaio 2024 16:48

Andreazzoli: "Contro la Fiorentina vogliamo migliorare il titolo di peggior attacco d'Europa"

19 ottobre 2023 15:44

Andreazzoli: ''La Fiorentina mi piace, l'impegno europeo è una soddisfazione e un disturbo''

30 agosto 2022 17:38

Cassano smaschera Corsi: "Ha mandato via Andreazzoli senza dirgli niente, pensa solo ai soldi"

15 giugno 2022 12:46

L'Empoli fa fuori Andreazzoli che non ci sta: "Ha deciso il presidente, non corrisponde alla mia volontà"

02 giugno 2022 12:16

Andreazzoli riguarda a Firenze: "Empoli non ha paura, anche contro la Fiorentina abbiamo giocato"

08 aprile 2022 14:21

Andreazzoli si inchina alla Fiorentina: "Vista da vicino è più forte di quello che mi aspettavo"

03 aprile 2022 20:32

Andreazzoli se la prende con l'arbitro: "Il primo giallo per Luperto non c'è, sul secondo niente da dire"

03 aprile 2022 16:02

Form. ufficiale Empoli: c'è Zurkowski. Fuori Cutrone, Cacace al posto dello squalificato Parisi

03 aprile 2022 11:42

Andreazzoli: "All'andata abbiamo giocato alla pari della Fiorentina. Il loro stadio mi piace molto"

02 aprile 2022 16:51

Andreazzoli: ''Benassi è indietro sul piano fisico e atletico, ma lo sapevamo. Lo aspettiamo''

11 marzo 2022 19:15

Cassano non ha dubbi: "Empoli scarso, senza Andreazzoli sarebbe stato ultimo in classifica"

19 gennaio 2022 17:30

Andreazzoli: "Abbiamo vinto grazie ai cambi, il pareggio non serviva. Gioia nello spogliatoio"

27 novembre 2021 19:54

Andreazzoli in lacrime in diretta: "Dedico la vittoria a mio fratello che ieri ci ha lasciato"

27 novembre 2021 19:46

Andreazzoli: "Gara fondamentale. Vlahovic? Dobbiamo essere bravi, ma quanto lui è impossibile"

26 novembre 2021 14:36

Andreazzoli: "Fiorentina? Bella squadra, merito di Italiano. Ha la stessa mentalità del mio Empoli"

12 novembre 2021 13:19

Andreazzoli: "Mi piace l'organico della Fiorentina. È una rosa ben costruita e forte in ogni reparto"

17 dicembre 2020 21:51

Andreazzoli su Kouamè: "Grande calciatore, la viola ha fatto un affare. I suoi difetti.."

09 aprile 2020 19:25

Thiago Motta-Genoa, manca solo l'annuncio. Sarà lui il nuovo tecnico rossoblu..

21 ottobre 2019 20:11

Genoa, Andreazzoli rischia l'esonero. Ecco la lista dei possibili candidati al suo posto in panchina

21 ottobre 2019 10:49

Andreazzoli: "Poteva finire 5-0 contro la Fiorentina, questo è l'unico neo della nostra serata"

02 settembre 2019 01:02

Andreazzoli: "Speriamo che il risultato di Fiorentina-Genoa sia regolare. La mia squadra..."

25 maggio 2019 16:58

Corsi esonera Iachini, cambia il tecnico dell'Empoli. Torna Andreazzoli. "Ci saremmo salvati"

13 marzo 2019 13:48

Pasqual: "Non ci aspettavamo di cambiare tecnico, ma siamo professionisti. Obiettivo Serie A diretta"

22 dicembre 2017 15:25

Archivio

Esplora l'archivio di Andreazzoli

Sett. 41 Sett. 31 Sett. 26
Sett. 3
Sett. 42
Sett. 35 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 3
Sett. 47 Sett. 45
Sett. 51 Sett. 15
Sett. 43 Sett. 35 Sett. 21 Sett. 11
Sett. 51