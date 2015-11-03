Notizie Andreazzoli Fiorentina

Andreazzoli su Pioli: "Va confermato, non si può buttare via un progetto solo dopo due mesi di lavoro"
08 ottobre 2025 13:58
Andreazzoli: "Pioli troverà la giusta collocazione a Fazzini: può fare mezzala, trequartista e altri ruoli"
31 luglio 2025 14:57
Andreazzoli: "Fazzini può entrare nel cuore dei tifosi. Viti giocatore forte, avrà bisogno di tempo"
24 giugno 2025 21:54
L'Empoli vuole esonerare Andreazzoli. Potrebbe arrivare Nicola. Con Zanetti rapporto incrinato
15 gennaio 2024 16:48
Andreazzoli: "Contro la Fiorentina vogliamo migliorare il titolo di peggior attacco d'Europa"
19 ottobre 2023 15:44
Andreazzoli: ''La Fiorentina mi piace, l'impegno europeo è una soddisfazione e un disturbo''
30 agosto 2022 17:38
Cassano smaschera Corsi: "Ha mandato via Andreazzoli senza dirgli niente, pensa solo ai soldi"
15 giugno 2022 12:46
L'Empoli fa fuori Andreazzoli che non ci sta: "Ha deciso il presidente, non corrisponde alla mia volontà"
02 giugno 2022 12:16
Andreazzoli riguarda a Firenze: "Empoli non ha paura, anche contro la Fiorentina abbiamo giocato"
08 aprile 2022 14:21
Andreazzoli si inchina alla Fiorentina: "Vista da vicino è più forte di quello che mi aspettavo"
03 aprile 2022 20:32
Andreazzoli se la prende con l'arbitro: "Il primo giallo per Luperto non c'è, sul secondo niente da dire"
03 aprile 2022 16:02
Form. ufficiale Empoli: c'è Zurkowski. Fuori Cutrone, Cacace al posto dello squalificato Parisi
03 aprile 2022 11:42
Andreazzoli: "All'andata abbiamo giocato alla pari della Fiorentina. Il loro stadio mi piace molto"
02 aprile 2022 16:51
Andreazzoli: ''Benassi è indietro sul piano fisico e atletico, ma lo sapevamo. Lo aspettiamo''
11 marzo 2022 19:15
Cassano non ha dubbi: "Empoli scarso, senza Andreazzoli sarebbe stato ultimo in classifica"
19 gennaio 2022 17:30
Andreazzoli: "Abbiamo vinto grazie ai cambi, il pareggio non serviva. Gioia nello spogliatoio"
27 novembre 2021 19:54
Andreazzoli in lacrime in diretta: "Dedico la vittoria a mio fratello che ieri ci ha lasciato"
27 novembre 2021 19:46
Andreazzoli: "Gara fondamentale. Vlahovic? Dobbiamo essere bravi, ma quanto lui è impossibile"
26 novembre 2021 14:36
Andreazzoli: "Fiorentina? Bella squadra, merito di Italiano. Ha la stessa mentalità del mio Empoli"
12 novembre 2021 13:19
Andreazzoli: "Mi piace l'organico della Fiorentina. È una rosa ben costruita e forte in ogni reparto"
17 dicembre 2020 21:51
Andreazzoli su Kouamè: "Grande calciatore, la viola ha fatto un affare. I suoi difetti.."
09 aprile 2020 19:25
Thiago Motta-Genoa, manca solo l'annuncio. Sarà lui il nuovo tecnico rossoblu..
21 ottobre 2019 20:11
Genoa, Andreazzoli rischia l'esonero. Ecco la lista dei possibili candidati al suo posto in panchina
21 ottobre 2019 10:49
Andreazzoli: "Poteva finire 5-0 contro la Fiorentina, questo è l'unico neo della nostra serata"
02 settembre 2019 01:02
Andreazzoli: "Speriamo che il risultato di Fiorentina-Genoa sia regolare. La mia squadra..."
25 maggio 2019 16:58
Corsi esonera Iachini, cambia il tecnico dell'Empoli. Torna Andreazzoli. "Ci saremmo salvati"
13 marzo 2019 13:48
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