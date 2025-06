Andreazzoli: “Fazzini può entrare nel cuore dei tifosi. Viti giocatore forte, avrà bisogno di tempo”

Aurelio Andreazzoli, ex allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di RadioBruno dell’ arrivo alla Fiorentina del Difensore Mattia Viti e del centrocampista Jacopo Fazzini. Ecco le sue parole: “Fazzini ha tutto per far bene, ma prima del calciatore viene la persona, e questo è un aspetto decisivo per la resa. Fazzini è un ragazzo splendido, calcisticamente secondo me è un ottimo play, ma è moderno e può fare tutto. Potrebbe entrare nel cuore dei tifosi, se uno è bravo lo è a Empoli, Firenze o San Siro.”

Su Viti: “Mattia è forte, al tempo era giovane e ha dovuto pagare qualche dazio. Fisicamente è notevole, un bel piede sinistro e una buona rapidità nonostante la statura. Magari avrà bisogno di tempo per concretizzarsi, ma ha tante qualità.”