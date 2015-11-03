Notizie Viti Fiorentina

Da Sampdoria: “Abbiamo preso Martinelli perché è uno dei portieri più forti d’Europa in prospettiva”
04 febbraio 2026 14:35
Corriere dello Sport: "Viti alla Sampdoria in prestito secco fino a giugno"
15 gennaio 2026 09:38
Di Marzio rivela: "C'è l'ok di massima di Mattia Viti per il trasferimento in blucerchiato"
13 gennaio 2026 18:29
Corriere dello Sport: "Sampdoria su Viti ma lui aspetta un club di Serie A"
12 gennaio 2026 09:44
Di Marzio: "La Samp pesca ancora in casa viola, attende Viti e tratta Kouamė"
11 gennaio 2026 22:47
Con le cessioni di Viti e Pablo Marì sono rimasti 3 centrali: Fiorentina a caccia di un difensore
10 gennaio 2026 11:25
Nazione: “Su Viti c’è la Samp. Richardson? Attende segnali da Nizza. Ndour piace a tre club di A”
09 gennaio 2026 09:52
Il Secolo XIX: “Nome nuovo per la difesa della Sampdoria, piace Mattia Viti in uscita dalla Fiorentina”
08 gennaio 2026 12:43
Corriere dello Sport: "Viti escluso dai convocati. Torna al Nizza poi nuovo club all'estero"
07 gennaio 2026 10:01
Convocati Fiorentina: Fazzini out perché tornato ieri in gruppo. Viti assente perché vicino alla cessione
06 gennaio 2026 19:22
TMW: "Viti in uscita dalla Fiorentina, può rientrare in anticipo al Nizza. Non ha convinto"
03 gennaio 2026 14:22
Nazione rivela: “Viti potrebbe tornare al Nizza. Riflessioni in corso, a breve la decisione”
30 dicembre 2025 09:19
FORMAZIONE FIORENTINA: É 4-3-3, VITI AL POSTO DI RANIERI, PARISI ESTERNO DESTRO A PIEDE INVERTITO
27 dicembre 2025 11:43
Ranieri assente per squalifica. Corriere dello Sport: "Ballottaggio tra Viti e Parisi"
27 dicembre 2025 09:11
Probabile formazione Fiorentina: Si resta 3-5-2. In porta De Gea, Viti al posto di Ranieri, davanti Dzeko
11 dicembre 2025 12:49
Brignoli: "Chi è che ha avuto la brillante idea di criticare De Gea? Parisi e Viti sono calciatori forti"
26 novembre 2025 12:33
Nazione: “Ranieri uscito affaticato contro la Juve, in Conference al suo posto giocherà Viti”
25 novembre 2025 10:14
D’Aversa: “Pongracic e Fazzini li consigliai a contendenti per lo Scudetto, Sohm e Piccoli completi”
31 ottobre 2025 16:37
Corriere Fiorentino rivela: “Ranieri e Dodò potrebbero perdere il posto, Viti e Fortini scalpitano”
25 ottobre 2025 09:33
Viviano: "La Fiorentina può ancora puntare all'Europa, anche la Roma era in zona retrocessione un anno fa"
24 ottobre 2025 14:25
Gazzetta: "Ranieri ha meno certezze, Viti piace a Pioli. In caso di riscatto probabile titolare la prossima stagione"
12 ottobre 2025 13:20
Corriere dello Sport avvisa Ranieri: "Contro il Pisa al suo posto potrebbe giocare Viti nella difesa a tre"
26 settembre 2025 09:56
Corsi a 360°: "Viti può giocare in Champions, Piccoli grande atleta. Fazzini a gennaio vicino al Napoli"
09 settembre 2025 16:53
Viti: "Dodò è proprio un toscanaccio! Non conosce tutte le espressioni ma dentro è viola"
07 settembre 2025 22:55
Caputo: "Kean dovrà riconfermarsi, Fazzini può giocare da regista: ha un potenziale enorme per il futuro"
27 agosto 2025 19:33
Scugnizzo Viola: "Cagliari-Fiorentina 1-1: tra rimpianti e speranze, il cuore viola non smette di battere"
25 agosto 2025 13:03
Carnevali rivela: "Quando la Fiorentina ci ha chiesto lo stadio non ci abbiamo pensato un attimo"
06 agosto 2025 12:25
Repubblica: "Lavoro personalizzato per Viti, l'obiettivo è prevenire nuovi infortuni"
01 agosto 2025 09:13
Amoruso: "La Fiorentina deve far cassa, con l'offerta giusta Comuzzo deve essere ceduto"
30 luglio 2025 18:41
Bucciantini: "Dzeko porta mentalità e fa giocare bene i compagni. Ora un finale di mercato ambizioso"
24 luglio 2025 17:30
Pazzini risponde a Viti: "Sei forte, non ti servono i miei consigli. Farai una grande stagione con la viola"
23 luglio 2025 20:12
Carobbi: "Il vero colpo di mercato della Fiorentina è Pioli. Se Gud torna ai suoi livelli l'attacco è forte"
23 luglio 2025 17:52
Viti: "Mio babbo aveva i brividi. Pazzini l'idolo. Pioli ci ha scritto da quanti giorni non si vince un trofeo"
22 luglio 2025 12:21
Richardson out dall'amichevole per motivi familiari, Viti sta svolgendo un programma personalizzato
20 luglio 2025 22:54
Viti: "Ci siamo dati degli obiettivi e stiamo già lavorando forte. Essere allenati da Pioli è gratificante"
16 luglio 2025 16:10
L'avvocato di Viti racconta Mattia: "Ha voglia di rivalsa. Le retrocessioni non contano: è forte e maturo"
09 luglio 2025 22:37
Caputo promuove i nuovi: "Fazzini ha qualità immensa, Viti difensore affidabile ma ha bisogno di fiducia"
04 luglio 2025 17:34
Sentite Corsi: "Fazzini e Viti due colpi potenzialmente da Champions, Esposito ha grandi colpi"
02 luglio 2025 11:24
Nazione: "Viti ha rifiutato l'Atalanta ed il Torino per la Fiorentina. Ingaggio da 1 milione netto"
02 luglio 2025 08:48
Le prime parole di Viti: "Quando ho saputo della Fiorentina non sembrava vero. È un orgoglio"
01 luglio 2025 21:01
Adesso è anche ufficiale: Viti è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato
01 luglio 2025 20:45
Viti è arrivato al Viola Park. Ora il difensore firmerà il contratto con la Fiorentina, si attende l'ufficialità
01 luglio 2025 19:37
Viti è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche con la Fiorentina. Poi andrà al Viola Park
01 luglio 2025 14:35
TMW: "La Fiorentina è pronta ad accogliere il suo nuovo difensore: martedì le visite mediche di Viti"
29 giugno 2025 22:53
Sentite Ascari: “Riscatto di Gud? È il miglior acquisto fatto. Bravo Pradè ad avere le intuizioni giuste”
27 giugno 2025 18:56
Pedullà: "Le visite mediche di Viti con la Fiorentina slittano di qualche giorno per motivi burocratici"
26 giugno 2025 18:50
Sentite Civoli: "Commisso ha speso tanti soldi, ma la Fiorentina arriverà lo stesso ottava in campionato"
25 giugno 2025 14:33
Andreazzoli: "Fazzini può entrare nel cuore dei tifosi. Viti giocatore forte, avrà bisogno di tempo"
24 giugno 2025 21:54
Pedullà: "Viti e Fazzini faranno le visite mediche con la Fiorentina entro 48 ore"
24 giugno 2025 14:40
Viti dovrà invertire la tendenza: in 6 anni la Fiorentina non ha attivato nessun diritto di riscatto
23 giugno 2025 22:41
Pedullà: "La Fiorentina vuole costruire una squadra italiana, la costola principale sarà azzurra quest'anno"
23 giugno 2025 19:01
Flachi: "Fazzini e Viti ottime basi per il futuro. Dzeko con Kean? Non so se funzionano insieme"
23 giugno 2025 18:12
Lo scopritore di Viti: "A casa sua troverà gli stimoli giusti, Mattia è un ragazzo forte e serio"
23 giugno 2025 12:17
La Nazione scrive: "Dopo Fazzini e Viti il ponte con l'Empoli rimane aperto per Anjorin"
23 giugno 2025 11:53
Corriere dello Sport: "Viti alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni"
23 giugno 2025 08:12
Gazzetta conferma: “Viti-Fiorentina trattativa lampo. Arriva in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni”
23 giugno 2025 08:07
Pedullà annuncia: "Viti alla Fiorentina in prestito con riscatto a 5 milioni e 10% futura rivendita"
22 giugno 2025 18:25
Fatta per l'arrivo alla Fiorentina di Viti con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni
22 giugno 2025 17:52
Romano: "Accordo Fiorentina-Nizza per Viti: prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni e 15% rivendita"
22 giugno 2025 17:20
Pedullà rivela: "Forte interesse della Fiorentina per Viti, difensore ex Empoli di proprietà del Nizza"
22 giugno 2025 15:14
Viti: "Qui mi sento a casa. La Fiorentina mi ha impressionato, ha tanta qualità. Siamo stati bravi"
29 settembre 2024 21:03
Niente Viti per la Fiorentina, andrà a giocare nel Sassuolo. Accordo con il Nizza dopo il flop francese
04 luglio 2023 00:08
Nazione, Viti-Igor lo scambio con il Nizza è possibile. Resiste la pista Nikolaou sullo sfondo
02 luglio 2023 08:37
Nazione, Igor al Nizza e Viti alla Fiorentina? Contatti avviatissimi con il club francese, idea scambio
01 luglio 2023 08:38
Nazione: "Restyling difesa, sondaggio per Hien e Baschirotto. Idea Viti sullo sfondo"
23 giugno 2023 09:09
Corriere dello Sport: "Viti e Cittadini obiettivi della Fiorentina per rinforzare la difesa a giugno"
22 gennaio 2023 10:09
Corriere dello Sport, Bajrami, Viti e Parisi nel mirino della Fiorentina. Zurkowski la chiave?
26 giugno 2022 09:33
Corriere dello Sport, idea Viti per la Fiorentina: può lasciare l’Empoli
25 giugno 2022 09:38
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