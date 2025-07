Mattia Viti si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore è arrivato in questi minuti a Roma, a Villa Stuart – come testimoniano le immagini di TMW – per sostenere i classici controlli di rito. Una volta terminati, Viti si rimetterà in viaggio per Firenze, dove raggiungerà il Viola Park per siglare il nuovo accordo con il club viola.

Foto: TMW Villa Stuart Viti