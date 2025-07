Le prime parole di Viti: “Quando ho saputo della Fiorentina non sembrava vero. È un orgoglio”

Dopo l’ufficialità, ecco le prime parole di Mattia Viti da nuovo giocatore della Fiorentina:

“Quando ho saputo per la prima volta ho saputo dell’interesse della Fiorentina, per prima cosa l’ho detto subito alla mia famiglia perchè non mi sembrava vero. E’ un’emozione unica perchè anche se non sono nato a Firenze, fin da piccolo sono cresciuto qua e ho fatto tutto qua. La mia famiglia è fiorentina e quindi per me è solo un orgoglio. Il mio posto preferito è il centro di Firenze, da piccoli passavamo tante serate lì in centro.”