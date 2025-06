Pedullà annuncia: “Viti alla Fiorentina in prestito con riscatto a 5 milioni e 10% futura rivendita”

Mattia Viti sarà un nuovo difensore della Fiorentina. Confermate le indiscrezioni nostre di poco fa quando vi avevamo raccontato in esclusiva di un’operazione in stato avanzato e di una scelta fatta. La Fiorentina rileva il cartellino in prestito con diritto di riscatto per circa 5 milioni più una percentuale da futura vendita del 10 per cento. Viti era rientrato al Nizza, per fine prestito dopo una parentesi con l’Empoli, lo stesso club che lo aveva ceduto ai francesi nell’agosto 2022 per circa 13 milioni. La Fiorentina vuole puntare sui giovani italiani, crede molto in Viti, pronto il terzo acquisto dopo quelli di Dzeko e Fazzini. Lo scrive Alfredo Pedullà