26 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport avvisa Ranieri: “Contro il Pisa al suo posto potrebbe giocare Viti nella difesa a tre”

Redazione

26 Settembre · 09:56

Aggiornamento: 26 Settembre 2025 · 09:56

di

Ranieri rischia il posto da titolare nella prossima partita

In numeri, 3-5-2 o 3-5-1-1 se servono adattamenti in corsa che dir si voglia. Praticamente la squadra viola che è stata dal 20 luglio al 13 settembre, fossero amichevoli o partite ufficiali al netto ogni volta di piccoli accorgimenti. Ma Comuzzo-Pongracic-Ranieri è diventato presto il marchio di fabbrica del settore arretrato a protezione di De Gea con risultati rivedibili, il motivo per cui Pioli contro il Como è passato alla difesa a quattro. Intanto, col Pisa, l’allenatore parmigiano è intenzionato a riproporre la difesa a tre (Viti insidia Ranieri). Lo scrive il Corriere dello Sport.

