Flachi: “Fazzini e Viti ottime basi per il futuro. Dzeko con Kean? Non so se funzionano insieme”

Francesco Flachi, ex centravanti, tra le altre, anche della Fiorentina, ha detto la sua sui recenti movimenti di mercato della società viola, intervenendo nel corso del Pranzo col Pentasport su Radio Bruno. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La Fiorentina sta mettendo ottime basi per il futuro con gli acquisti di Fazzini e Viti: due ottimi giocatori, potranno crescere ancora, le qualità non gli mancano e hanno già esperienze che gli permettono di essere avvantaggiati. Due italiani, giovani, ottimi per il futuro. I prestiti spesso non rendono quello che ti devono dare, invece con questi due puoi mettere basi solide per il futuro”.

Flachi ha poi parlato anche del colpo Dzeko:

“C’era anche bisogno del giocatore importante, d’esperienza, ed è arrivato Dzeko: l’anno scorso ha fatto 25 gol, sta bene fisicamente. Non ho il minimo dubbio che possa far bene anche in Italia, ce lo auguriamo sicuramente. In coppia con Kean? Mi sembrano due prime punte, non so se per caratteristiche possano funzionare anche insieme, ma se lo dice Salvatore Foti che lo ha allenato allora mi fido”.