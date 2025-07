Bucciantini: “Dzeko porta mentalità e fa giocare bene i compagni. Ora un finale di mercato ambizioso”

Marco Bucciantini, giornalista di Sky e tifoso viola, ha parlato a Radio Sportiva analizzando l’attuale situazione della Fiorentina, tra mercato, ambizioni e gestione tecnica. Queste le sue parole:

“La cosa più importante era confermare i migliori della passata stagione, e non è sempre scontato. Spesso c’era stato un sacrificio, come accaduto con Nico Gonzalez. Stavolta si è data una nuova possibilità a Gudmundsson, con un nuovo allenatore e un modo diverso di stare in campo. Non credo che la Fiorentina lo scorso anno potesse fare di più: ha fatto un gran punteggio in campionato. È vero che il modo di interpretare le partite ha lasciato a volte insoddisfatti i tifosi, ma ha premiato la squadra contro le big: vittorie contro Inter, Juventus, Milan, Roma, Lazio e Atalanta. Solo il Napoli non è stato battuto. Sono però mancati punti contro le squadre di bassa classifica, e questo ha inciso sulla narrazione. Ma 65 punti, negli ultimi anni, rappresentano un massimo e sono un punto di partenza”.

Parlando del mercato, il giornalista ha poi aggiunto:

“Il mercato si fa in tre atti. La Fiorentina è stata brava a confermare i migliori e a prendere subito un giocatore per reparto, migliorando la squadra. Viti è un difensore pulito, ordinato, che consente di difendere a tutto campo sull’uomo. Fazzini è forte, emergente, con qualità d’inserimento, gol e tecnica. È stato preso prima che esplodesse del tutto e potesse finire fuori portata. Infine Dzeko: se usato per quanto può dare, è un grande acquisto. Porta mentalità, duttilità, fa giocare bene i compagni e porta storia recente di alto livello nello spogliatoio”.

“Il secondo passo è rappresentato dalle cessioni: ci sono giocatori che non rientrano più nell’organico, e bisogna chiudere il mercato. Poi serve un centrocampista: è l’acquisto che concluderebbe la dichiarazione d’intenti già comunicata da Pioli in conferenza stampa, con riferimento ad Allegri e alla corsa Champions. Il finale di mercato dovrà confermare questa ambizione. Pioli stesso è un acquisto determinante: torna a Firenze dopo esperienze che lo hanno elevato e gratificato. Ora tutti sanno che è un grande allenatore e quando torni con questo status, è più facile farsi seguire”.