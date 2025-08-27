Caputo: "Kean dovrà riconfermarsi, Fazzini può giocare da regista: ha un potenziale enorme per il futuro"

L'ex bomber Ciccio Caputo ha parlato di alcuni giocatori acquistati dalla Fiorentina quest'anno, dando una propria valutazione.

Al margine del torneo di Padel di San Vincenzo ha parlato l'ex attaccante dell'Empoli Ciccio Caputo, trattando alcune tematiche di casa Fiorentina anche in relazione ai tanti acquisti fatti dall'Empoli. Ecco le sue parole: "Kean dovrà riconfermarsi, se avrà la giusta concentrazione farà bene come lo scorso anno."

Idea su Piccoli: "Ha grande fisico, è reduce da una grande stagione quindi può dare un bel contributo alla Fiorentina: è una bella chance per la sua carriera. Roberto per caratteristiche assomiglia molto a Kean, però ci saranno tante partite quindi avrà spazio. Piccoli è un acquisto importante per il presente e per il futuro."

Sull'attacco viola: "La Fiorentina ha un gran reparto perchè ci sono anche Dzeko e Gudmundsson, soprattutto l'islandese se trova continuità è fortissimo"

Giudizio su Fazzini: "L'ho cresciuto io diciamo, ha un potenziale enorme, può fare il play, ha anche la gamba per i gol però. Io l'ho conosciuto come mezz'ala ad Empoli, però sa sicuramente fare anche il trequartista."

Su Viti: "Per me è forte: ha qualità e lettura di gioco. Forse deve trovare continuità e un ambiente che lo coccola. Tutto dipenderà dalla voglia di mettersi in gioco e dall'avere la testa giusta."