Notizie Caputo Fiorentina

Caputo: “La Fiorentina è ancora in tempo per rimediare la situazione. Kean sabato mi è piaciuto”
09 febbraio 2026 15:36
Caputo: "Kean dovrà riconfermarsi, Fazzini può giocare da regista: ha un potenziale enorme per il futuro"
27 agosto 2025 19:33
Caputo si sbilancia: "Questa stagione voglio puntare su Kean, con l'approccio giusto ci farà divertire"
31 luglio 2025 14:26
Caputo incorona Kean: "È l'anno della consacrazione, segnare così tanto a Firenze non è facile"
10 febbraio 2025 13:22
A Empoli festeggiano cantando: "E chi non salta bast**do fiorentino". Caputo capo ultras. Il video
27 maggio 2024 10:22
"Se non vendi ora Amrabat, rischi di non vedere più certe offerte. Attacco? Prenderei Caputo"
27 dicembre 2022 14:30
Giampaolo attacca: "Cosa avrebbe detto Gasperini se gli avessero annullato quel gol? È folle"
13 agosto 2022 23:40
Cutrone non segna mai e l'Empoli perde ancora, 0-3 in casa contro la Sampdoria. Doppietta Caputo
19 settembre 2021 14:26
De Zerbi, ufficializza la lista dei convocati. Out Caputo, mentre ci sono Berardi e Locatelli
17 aprile 2021 13:11
De Zerbi: "Rientra Caputo. La Fiorentina è il peggiore avversario che potremmo incontrare adesso"
15 dicembre 2020 15:42
Il Sassuolo ha il centravanti e si vede, Caputo fa doppietta. Segna anche Locatelli, il racconto della partita
03 ottobre 2020 17:13
Form.Sassuolo, De Zerbi fa riposare Caputo e Berardi. Torna Boga. In porta Pegolo. Gli undici
01 luglio 2020 21:26
Caputo segna e lancia un messaggio: "Andrà tutto bene. #Restateacasa"
09 marzo 2020 20:27
“La situazione Chiesa ha preso una direzione precisa, vuole la Juve ed è difficile fargli cambiare idea”
26 giugno 2019 15:13
La Fiorentina piomba su Bennacer e Caputo dell'Empoli
17 giugno 2019 14:08
(FOTO): La Nazione, che gaffe! Caputo non ha mai giocato nella Fiorentina, ma ha segnato un gol in viola
13 dicembre 2018 15:02
Caputo: "Fiorentina grande squadra, massimo rispetto ma sappiamo che possiamo dire la nostra"
13 dicembre 2018 11:32
L'Empoli prende due punti al Milan e fa un favore alla Fiorentina. Al Castellani é 1-1
27 settembre 2018 22:42
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