Caputo incorona Kean: "È l'anno della consacrazione, segnare così tanto a Firenze non è facile"

L'ex attaccante Ciccio Caputo ha parlato dell'ottimo rendimento alla Fiorentina di Moise Kean, che ha già segnato 15 gol in questa Serie A

L'ex attaccante di Sampdoria, Sassuolo ed Empoli Ciccio Caputo è intervenuto a Radio Serie A, rilasciando un breve commento sull'ottimo momento degli attaccanti italiani Retegui e Kean. Ecco le sue parole sul centravanti della Fiorentina:

Penso che per Kean sia arrivato l’anno della consacrazione, fare tutti questi gol a Firenze al primo anno non era né scontato né facile. Sono contento per lui perché è un ragazzo che merita, l’ho conosciuto in Nazionale. Se ne parla tanto di lui, anche fuori dal campo, però è un bravissimo ragazzo che ha voglia di migliorare, è un giocatore molto forte.

CRISCITIELLO SUL VITTIMISMO DEI NAPOLETANI

https://www.labaroviola.com/criscitiello-vittimismo-napoletano-se-i-fiorentini-fanno-il-coro-della-mano-sono-razzisti-loro-pero-augurano-la-morte/288358/