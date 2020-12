De Zerbi: “Rientra Caputo. La Fiorentina è il peggiore avversario che potremmo incontrare adesso”

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, ha parlato alla viglia della sfida in trasferta contro la Fiorentina. Questi i passaggi maggiormente significativi:

“La partita di domani è molto complicata, la peggiore che potesse capitarci in questo momento. Dovremo affrontare la Fiorentina come se fosse la prima in classifica. Hanno giocatori forti, e sono sicuro che avranno presto una forte reazione. Dobbiamo giocare come fosse la prima in classifica. Rientrano Caputo, Defrel e Chiriches. Vediamo se a partita in corso o dall’inizio. L’importante è sapere che stanno bene. Fuori ci sono solo Romagna e Ricci”.

