Calciomercato.com, Caicedo ha chiesto alla Lazio di andarsene. Fiorentina in pole position

Non bastano i cinque gol segnati finora a Felipe Caicedo per essere sicuro del ruolo di prima alternativa – o spalla – di Immobile nelle gerarchie della Lazio. E secondo quanto riporta Calciomercato.com, tre giorni fa ha segnato l’ultima rete col Verona, ma 24h prima l’attaccante ha avuto un incontro con i dirigenti biancocelesti ai quali ha chiesto di essere ceduto a gennaio. Vuole lasciare il club perché alla lunga teme di rimanere chiuso da Muriqi, i rapporti con Tare sono ottimi ma l’ecuadoriano ha storto il naso con Inzaghi che l’aveva sostituito poco dopo l’ora di gioco nel ko con i gialloblù. Caicedo cerca una soluzione per gennaio: la pista giusta potrebbe essere la Fiorentina, destinazione gradita anche dalla moglie Maria Garcia che spinge per andare a Firenze.

LA VALUTAZIONE – E’ un inizio di stagione complicato per viola, neanche l’arrivo Prandelli è riuscito a dare una scossa alla squadra. Quel +3 sulla zona retrocessione spaventa e non poco, in campionato non vincono da sei partite e il problema più grande sono i gol che non arrivano: 11 reti segnate, secondo peggior attacco dopo Crotone e Genoa rispettivamente ultimo e penultimo. Il capocannoniere della squadra è Castrovilli – un centrocampista – con 4 gol. Gli attaccanti non ne hanno segnato più di uno a testa e neanche tutti, con Cutrone e Ribery ancora fermi a zero. Per questo Pradè ha messo nel mirino Caicedo, che la Lazio valuta cinque milioni.

L’OFFERTA – Giovedì 24, giorno della vigilia di Natale, è in programma un vertice di mercato tra i dirigenti viola nel quale verrà studiata l’offerta da presentare a Lotito, che con l’eventuale cessione di Caicedo risparmierebbe circa 10/11 milioni d’ingaggio. La chiave per sbloccare l’affare possono essere i 14 milioni di euro (più 2 di bonus) incassati dalla cessione a titolo definitivo di Pedro al Flamengo, grazie ai quali i viola hanno a disposizione un budget più consistente per andare all’assalto dell’ecuadoriano. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2023 da 2,3 milioni di euro più bonus per un totale di circa 2,5 milioni. La Fiorentina fatica in campionato e cerca i gol sul mercato: Caicedo ha chiesto la cessione alla Lazio, i viola preparano l’offerta.

LEGGI ANCHE, ACCORDO TRA VERONA E FIORENTINA, BENASSI A FIRENZE PER VISITE MEDICHE. NON HA MAI GIOCATO