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Notizie Caicedo Fiorentina

Fiorentina domina la Roma al Franchi e l'ex Lazio Caicedo punzecchia i giallorossi sui social: "5 pere"

28 ottobre 2024 16:00

Nazione, Toni Martinez del Porto in pole come vice Vlahovic. Caicedo è l'alternativa

04 gennaio 2022 09:35

Ceccarini non cambia idea: ''Rimango dell'opinione che Vlahovic partirà'' e su Caicedo: ''Da seguire''

03 gennaio 2022 17:18

Sconcerti: "Vedo bene Caicedo alla Fiorentina come vice Vlahovic. Meret senza personalità"

30 dicembre 2021 16:54

Gazzetta, caccia al vice Vlahovic: Nzola o Caicedo in pole. Borja Mayoral e Joao Pedo si allontanano

28 dicembre 2021 10:08

Gazzetta, Caicedo già all'addio con il Genoa: duello Fiorentina-Inter per l'ex laziale

27 dicembre 2021 15:03

Radio Bruno, la Fiorentina lascia Borja Mayoral. Prima scelta Nzola, sondato anche Caicedo

22 dicembre 2021 14:25

Gazzetta, Mayoral in stand by. Vice Vlahovic low cost? Spunta Caicedo del Genoa

22 dicembre 2021 10:16

Nazione, tre nomi per l'attacco: Caicedo, Martinez o Borja Mayoral, si decide a gennaio

14 dicembre 2021 09:28

Da Genova: fastidio al flessore della coscia per Caicedo, salterà la Fiorentina

17 settembre 2021 14:16

Da Genoa, Badelj in dubbio per la Fiorentina: problemi alla schiena. Out Caicedo, giocherà Pandev

16 settembre 2021 14:49

Tuttosport, Milenkovic può rinnovare fino al 2025. Spunta Caicedo. Obiettivi Orsolini e Carrascal

18 agosto 2021 09:35

CorFio, caccia al vice Vlahovic: da Simy a Milik passando per Pavoletti e Caicedo

15 giugno 2021 10:11

Cor. Sport, l'Inter e la Juve si inseriscono su Caicedo, ma la Fiorentina resta in vantaggio

09 gennaio 2021 13:17

Pedullà, niente Caicedo per la Fiorentina, è stato deciso di continuare a puntare su Vlahovic

08 gennaio 2021 23:57

Attenta Fiorentina! Juventus e Inter piombano su Caicedo. Bianconeri pronti ad offrire 7 milioni

08 gennaio 2021 23:05

Tuttosport, Fiorentina su Papu Gomez ma l'Atalanta non lo regalerà. L'alternativa è Pavoletti

08 gennaio 2021 11:52

Il Messaggero, Caicedo resterà alla Lazio a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile

08 gennaio 2021 11:22

Gazzetta, Caicedo è il pallino di Commisso: Fiorentina al lavoro sottotraccia per convincere la Lazio

08 gennaio 2021 08:10

Tare: "La Fiorentina non ha mai richiesto Caicedo. Dopo mi vedrò con Pradè"

06 gennaio 2021 17:55

Pradè: "Caicedo? Se ci fosse stato interesse avrei visto Tare: abitiamo a 10 minuti di distanza"

06 gennaio 2021 15:03

Al 6' Lazio subito in vantaggio contro la Fiorentina. Cross di Lazzari, gol di Caicedo

06 gennaio 2021 15:03

Repubblica, Caicedo, la Lazio chiede almeno 8 milioni. L'ostacolo? Inzaghi, non vuole cederlo

06 gennaio 2021 10:31

Cm.com, Fiorentina, pronta la doppia offerta per Caicedo. Al giocatore proposti 2,5 milioni più bonus fino al 2023

06 gennaio 2021 09:46

Garbo (Mediaset) su Caicedo: "Coppia ideale con Vlahovic. Lazio, problema difesa. La scelta Prandelli.."

06 gennaio 2021 08:58

Tare smentisce ogni trattativa: "Caicedo non è in vendita e non lascerà la Lazio"

05 gennaio 2021 22:40

Sconcerti: "La Fiorentina è una squadra sbagliata. Caicedo? L'ideale, ma non risolve i problemi"

05 gennaio 2021 21:11

La Fiorentina fa litigare Lotito e Tare, diverbio acceso a Formello. Colpa di Caicedo possibile viola

05 gennaio 2021 14:00

Tuttosport, Caicedo, la Fiorentina gli proporrà un contratto fino al 2023. L'alternativa è Inglese

05 gennaio 2021 11:20

A GENNAIO NESSUNA GROSSA SPESA, SOLO PRESTITI E LOW COST. A GIUGNO RIVOLUZIONE

04 gennaio 2021 21:32

Da Roma, mercoledi la Fiorentina offrirà alla Lazio 5 milioni per Caicedo. Da capire volontà Lotito

04 gennaio 2021 16:58

CorFio, Caicedo, Fiorentina pronta ad offrire 5 milioni ed un ingaggio da 2. El Shaarawy l'alternativa...

04 gennaio 2021 10:36

Tare a Sky Sport: "Caicedo? Nessuna offerta ricevuta per lui. E' un giocatore della Lazio"

03 gennaio 2021 14:57

Cm.com, Caicedo, la Fiorentina il 6 presenterà l'offerta alla Lazio: il giocatore vuole l'addio

03 gennaio 2021 09:46

Nazione, intreccio Caicedo-Biraghi? Fiorentina su Nsame ma lo Young Boys spara alto

02 gennaio 2021 10:24

Tuttosport, Caicedo tentato dal Qatar. Torreira? Può arrivare alla Fiorentina. Kouamé sirene russe

02 gennaio 2021 10:09

Gazzetta, El Shaarawy, Fiorentina pronta ad inserirsi. Caicedo non è la prima scelta per i viola

02 gennaio 2021 09:13

SportMediaset, la Fiorentina offrirà 5 milioni per Caicedo. Al giocatore verrà proposto un contratto fino al 2023

01 gennaio 2021 19:34

Corriere dello Sport, Fiorentina su Caicedo, la Lazio può farlo partire per 5-7 milioni

30 dicembre 2020 10:07

Tuttosport, Piatek-Kouame il sogno della Fiorentina. Ipotesi scambio Caicedo-Duncan?

30 dicembre 2020 10:01

Corriere della Sera, Caicedo, Fiorentina all'assalto: c'è l'ok sull'ingaggio, manca l'intesa con la Lazio

28 dicembre 2020 09:09

Il Messaggero, nessuna offerta per Caicedo. L'attaccante potrebbe firmare il rinnovo con la Lazio

27 dicembre 2020 18:37

CorSport, Fiorentina su Caicedo, la Lazio chiede 5 milioni ma per ora non è arrivata nessuna offerta

27 dicembre 2020 11:02

CorFio, Milik e Caicedo nel mirino della Fiorentina. Per l'ecuadoregno la Lazio vuole 10 milioni. Gli ostacoli...

27 dicembre 2020 10:21

Fiorentina, partita la caccia al centravanti: Milik il sogno, Caicedo la pista più percorribile

26 dicembre 2020 10:54

Cm.com, mercato Fiorentina: per Biraghi c'è l'interesse della Lazio. Llorente non vuole Firenze

25 dicembre 2020 18:25

Il Messaggero, Fiorentina su Caicedo, alla Lazio è scoppiato il caso. Servono 6-8 milioni per prenderlo

24 dicembre 2020 13:25

Nazione, Fiorentina, Caicedo può arrivare per 7 milioni. Zaza, spunta il prestito? Le cifre per Piatek...

21 dicembre 2020 10:59

Repubblica, Fiorentina su Milik, il Napoli chiede 15 milioni più bonus. Caicedo? La Lazio vuole tenerlo

21 dicembre 2020 09:27

L'annuncio di Tare: "Caicedo alla Fiorentina? Smentisco tutto. Rimarrà sicuramente alla Lazio"

20 dicembre 2020 21:22

Nazione, Fiorentina su Caicedo della Lazio, nella trattativa potrebbe essere inserito Duncan

20 dicembre 2020 10:49

Sconcerti: "Alla Fiorentina è stato offerto El Shaarawy, vuole tornare. Prenderei Caicedo"

17 dicembre 2020 20:40

Calciomercato.com, Caicedo ha chiesto alla Lazio di andarsene. Fiorentina in pole position

15 dicembre 2020 15:34

Nazione, Caicedo non rinnoverà con la Lazio: ipotesi Fiorentina, i biancocelesti chiedono 7 milioni

15 dicembre 2020 09:42

Nazione, Piatek il primo nome dell'attacco per la Fiorentina, idea Caicedo ma pista difficile

14 dicembre 2020 08:56

Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"

06 dicembre 2020 11:20

LA FIORENTINA DICE NO A CAICEDO. IDEA LLORENTE, LO HA CONSIGLIATO CALLEJON A PRADÈ

30 novembre 2020 22:59

Corriere della Sera, Caicedo vuole lasciare la Lazio, lo vuole la Fiorentina. 5 milioni e ingaggio alzato

26 novembre 2020 11:35

Cm.com, la Fiorentina pensa a Caicedo, per la Lazio non è incedibile. Commisso dice no a spese folli

24 novembre 2020 15:45

Gazzetta, l'arbitro Fabbri rischia un lungo stop fino a fine stagione per due gravi errori

10 luglio 2020 10:33

Ex arbitro ai tifosi della Lazio: "Anche io avrei dato rigore, il Var non può intervenire in quel caso"

30 giugno 2020 15:49

La Lazio si difende e attacca la Juve: "Noi favoriti? Il potere lo hanno altri"

29 giugno 2020 21:38

Orsi: "La partita Lazio-Fiorentina non è stata decisa dall'arbitro, fatevene una ragione"

29 giugno 2020 20:34

L'ex arbitro Bonfrisco: "Confermare il rigore alla Lazio è incentivare alla simulazione"

29 giugno 2020 14:46

Sabatini sul rigore: "Caicedo trascina la gamba per 3 metri. Fabbri avrebbe dovuto ammonire Caicedo"

29 giugno 2020 13:27

Rizzoli: "Lazio-Fiorentina? Il 99% degli arbitri avrebbe dato rigore"

29 giugno 2020 10:34

Dal rigore assegnato a Mertens a quello dato a Caicedo. La situazione non cambia

28 giugno 2020 15:37

(FOTO): Caicedo cade ma non c’è contatto con Dragowski. Fiorentina scippata all’Olimpico

28 giugno 2020 11:47

Pradè: "Partita condizionata dagli episodi. Bastos andava espulso, c'era rigore su Ribery, dubbi su Caicedo"

28 giugno 2020 00:25

Iachini: "Caicedo si fa toccare da Drago, non c'è rigore. Meritavamo noi, ragazzi abbattuti"

28 giugno 2020 00:07

Dragowski, ottima prestazione contro la Lazio. Para anche un rigore al laziale Caicedo

28 ottobre 2019 11:02

Caicedo dal disastro contro la Fiorentina al gol rimonta contro la Samp. A Genova trionfa la Lazio

03 dicembre 2017 22:45

Caressa durante Napoli-Juve: "È rigore quando non prende la palla, come Caicedo contro la Fiorentina"

01 dicembre 2017 21:18

La Lazio continua a lamentarsi, Caicedo: "Giuro di aver preso il pallone". Negli spogliatoi...

28 novembre 2017 09:46

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