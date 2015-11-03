Notizie Caicedo Fiorentina

Fiorentina domina la Roma al Franchi e l'ex Lazio Caicedo punzecchia i giallorossi sui social: "5 pere"
28 ottobre 2024 16:00
Nazione, Toni Martinez del Porto in pole come vice Vlahovic. Caicedo è l'alternativa
04 gennaio 2022 09:35
Ceccarini non cambia idea: ''Rimango dell'opinione che Vlahovic partirà'' e su Caicedo: ''Da seguire''
03 gennaio 2022 17:18
Sconcerti: "Vedo bene Caicedo alla Fiorentina come vice Vlahovic. Meret senza personalità"
30 dicembre 2021 16:54
Gazzetta, caccia al vice Vlahovic: Nzola o Caicedo in pole. Borja Mayoral e Joao Pedo si allontanano
28 dicembre 2021 10:08
Gazzetta, Caicedo già all'addio con il Genoa: duello Fiorentina-Inter per l'ex laziale
27 dicembre 2021 15:03
Radio Bruno, la Fiorentina lascia Borja Mayoral. Prima scelta Nzola, sondato anche Caicedo
22 dicembre 2021 14:25
Gazzetta, Mayoral in stand by. Vice Vlahovic low cost? Spunta Caicedo del Genoa
22 dicembre 2021 10:16
Nazione, tre nomi per l'attacco: Caicedo, Martinez o Borja Mayoral, si decide a gennaio
14 dicembre 2021 09:28
Da Genova: fastidio al flessore della coscia per Caicedo, salterà la Fiorentina
17 settembre 2021 14:16
Da Genoa, Badelj in dubbio per la Fiorentina: problemi alla schiena. Out Caicedo, giocherà Pandev
16 settembre 2021 14:49
Tuttosport, Milenkovic può rinnovare fino al 2025. Spunta Caicedo. Obiettivi Orsolini e Carrascal
18 agosto 2021 09:35
CorFio, caccia al vice Vlahovic: da Simy a Milik passando per Pavoletti e Caicedo
15 giugno 2021 10:11
Cor. Sport, l'Inter e la Juve si inseriscono su Caicedo, ma la Fiorentina resta in vantaggio
09 gennaio 2021 13:17
Pedullà, niente Caicedo per la Fiorentina, è stato deciso di continuare a puntare su Vlahovic
08 gennaio 2021 23:57
Attenta Fiorentina! Juventus e Inter piombano su Caicedo. Bianconeri pronti ad offrire 7 milioni
08 gennaio 2021 23:05
Tuttosport, Fiorentina su Papu Gomez ma l'Atalanta non lo regalerà. L'alternativa è Pavoletti
08 gennaio 2021 11:52
Il Messaggero, Caicedo resterà alla Lazio a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile
08 gennaio 2021 11:22
Gazzetta, Caicedo è il pallino di Commisso: Fiorentina al lavoro sottotraccia per convincere la Lazio
08 gennaio 2021 08:10
Tare: "La Fiorentina non ha mai richiesto Caicedo. Dopo mi vedrò con Pradè"
06 gennaio 2021 17:55
Pradè: "Caicedo? Se ci fosse stato interesse avrei visto Tare: abitiamo a 10 minuti di distanza"
06 gennaio 2021 15:03
Al 6' Lazio subito in vantaggio contro la Fiorentina. Cross di Lazzari, gol di Caicedo
06 gennaio 2021 15:03
Repubblica, Caicedo, la Lazio chiede almeno 8 milioni. L'ostacolo? Inzaghi, non vuole cederlo
06 gennaio 2021 10:31
Cm.com, Fiorentina, pronta la doppia offerta per Caicedo. Al giocatore proposti 2,5 milioni più bonus fino al 2023
06 gennaio 2021 09:46
Garbo (Mediaset) su Caicedo: "Coppia ideale con Vlahovic. Lazio, problema difesa. La scelta Prandelli.."
06 gennaio 2021 08:58
Tare smentisce ogni trattativa: "Caicedo non è in vendita e non lascerà la Lazio"
05 gennaio 2021 22:40
Sconcerti: "La Fiorentina è una squadra sbagliata. Caicedo? L'ideale, ma non risolve i problemi"
05 gennaio 2021 21:11
La Fiorentina fa litigare Lotito e Tare, diverbio acceso a Formello. Colpa di Caicedo possibile viola
05 gennaio 2021 14:00
Tuttosport, Caicedo, la Fiorentina gli proporrà un contratto fino al 2023. L'alternativa è Inglese
05 gennaio 2021 11:20
A GENNAIO NESSUNA GROSSA SPESA, SOLO PRESTITI E LOW COST. A GIUGNO RIVOLUZIONE
04 gennaio 2021 21:32
Da Roma, mercoledi la Fiorentina offrirà alla Lazio 5 milioni per Caicedo. Da capire volontà Lotito
04 gennaio 2021 16:58
CorFio, Caicedo, Fiorentina pronta ad offrire 5 milioni ed un ingaggio da 2. El Shaarawy l'alternativa...
04 gennaio 2021 10:36
Tare a Sky Sport: "Caicedo? Nessuna offerta ricevuta per lui. E' un giocatore della Lazio"
03 gennaio 2021 14:57
Cm.com, Caicedo, la Fiorentina il 6 presenterà l'offerta alla Lazio: il giocatore vuole l'addio
03 gennaio 2021 09:46
Nazione, intreccio Caicedo-Biraghi? Fiorentina su Nsame ma lo Young Boys spara alto
02 gennaio 2021 10:24
Tuttosport, Caicedo tentato dal Qatar. Torreira? Può arrivare alla Fiorentina. Kouamé sirene russe
02 gennaio 2021 10:09
Gazzetta, El Shaarawy, Fiorentina pronta ad inserirsi. Caicedo non è la prima scelta per i viola
02 gennaio 2021 09:13
SportMediaset, la Fiorentina offrirà 5 milioni per Caicedo. Al giocatore verrà proposto un contratto fino al 2023
01 gennaio 2021 19:34
Corriere dello Sport, Fiorentina su Caicedo, la Lazio può farlo partire per 5-7 milioni
30 dicembre 2020 10:07
Tuttosport, Piatek-Kouame il sogno della Fiorentina. Ipotesi scambio Caicedo-Duncan?
30 dicembre 2020 10:01
Corriere della Sera, Caicedo, Fiorentina all'assalto: c'è l'ok sull'ingaggio, manca l'intesa con la Lazio
28 dicembre 2020 09:09
Il Messaggero, nessuna offerta per Caicedo. L'attaccante potrebbe firmare il rinnovo con la Lazio
27 dicembre 2020 18:37
CorSport, Fiorentina su Caicedo, la Lazio chiede 5 milioni ma per ora non è arrivata nessuna offerta
27 dicembre 2020 11:02
CorFio, Milik e Caicedo nel mirino della Fiorentina. Per l'ecuadoregno la Lazio vuole 10 milioni. Gli ostacoli...
27 dicembre 2020 10:21
Fiorentina, partita la caccia al centravanti: Milik il sogno, Caicedo la pista più percorribile
26 dicembre 2020 10:54
Cm.com, mercato Fiorentina: per Biraghi c'è l'interesse della Lazio. Llorente non vuole Firenze
25 dicembre 2020 18:25
Il Messaggero, Fiorentina su Caicedo, alla Lazio è scoppiato il caso. Servono 6-8 milioni per prenderlo
24 dicembre 2020 13:25
Nazione, Fiorentina, Caicedo può arrivare per 7 milioni. Zaza, spunta il prestito? Le cifre per Piatek...
21 dicembre 2020 10:59
Repubblica, Fiorentina su Milik, il Napoli chiede 15 milioni più bonus. Caicedo? La Lazio vuole tenerlo
21 dicembre 2020 09:27
L'annuncio di Tare: "Caicedo alla Fiorentina? Smentisco tutto. Rimarrà sicuramente alla Lazio"
20 dicembre 2020 21:22
Nazione, Fiorentina su Caicedo della Lazio, nella trattativa potrebbe essere inserito Duncan
20 dicembre 2020 10:49
Sconcerti: "Alla Fiorentina è stato offerto El Shaarawy, vuole tornare. Prenderei Caicedo"
17 dicembre 2020 20:40
Calciomercato.com, Caicedo ha chiesto alla Lazio di andarsene. Fiorentina in pole position
15 dicembre 2020 15:34
Nazione, Caicedo non rinnoverà con la Lazio: ipotesi Fiorentina, i biancocelesti chiedono 7 milioni
15 dicembre 2020 09:42
Nazione, Piatek il primo nome dell'attacco per la Fiorentina, idea Caicedo ma pista difficile
14 dicembre 2020 08:56
Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"
06 dicembre 2020 11:20
LA FIORENTINA DICE NO A CAICEDO. IDEA LLORENTE, LO HA CONSIGLIATO CALLEJON A PRADÈ
30 novembre 2020 22:59
Corriere della Sera, Caicedo vuole lasciare la Lazio, lo vuole la Fiorentina. 5 milioni e ingaggio alzato
26 novembre 2020 11:35
Cm.com, la Fiorentina pensa a Caicedo, per la Lazio non è incedibile. Commisso dice no a spese folli
24 novembre 2020 15:45
Gazzetta, l'arbitro Fabbri rischia un lungo stop fino a fine stagione per due gravi errori
10 luglio 2020 10:33
Ex arbitro ai tifosi della Lazio: "Anche io avrei dato rigore, il Var non può intervenire in quel caso"
30 giugno 2020 15:49
La Lazio si difende e attacca la Juve: "Noi favoriti? Il potere lo hanno altri"
29 giugno 2020 21:38
Orsi: "La partita Lazio-Fiorentina non è stata decisa dall'arbitro, fatevene una ragione"
29 giugno 2020 20:34
L'ex arbitro Bonfrisco: "Confermare il rigore alla Lazio è incentivare alla simulazione"
29 giugno 2020 14:46
Sabatini sul rigore: "Caicedo trascina la gamba per 3 metri. Fabbri avrebbe dovuto ammonire Caicedo"
29 giugno 2020 13:27
Rizzoli: "Lazio-Fiorentina? Il 99% degli arbitri avrebbe dato rigore"
29 giugno 2020 10:34
Dal rigore assegnato a Mertens a quello dato a Caicedo. La situazione non cambia
28 giugno 2020 15:37
(FOTO): Caicedo cade ma non c’è contatto con Dragowski. Fiorentina scippata all’Olimpico
28 giugno 2020 11:47
Pradè: "Partita condizionata dagli episodi. Bastos andava espulso, c'era rigore su Ribery, dubbi su Caicedo"
28 giugno 2020 00:25
Iachini: "Caicedo si fa toccare da Drago, non c'è rigore. Meritavamo noi, ragazzi abbattuti"
28 giugno 2020 00:07
Dragowski, ottima prestazione contro la Lazio. Para anche un rigore al laziale Caicedo
28 ottobre 2019 11:02
Caicedo dal disastro contro la Fiorentina al gol rimonta contro la Samp. A Genova trionfa la Lazio
03 dicembre 2017 22:45
Caressa durante Napoli-Juve: "È rigore quando non prende la palla, come Caicedo contro la Fiorentina"
01 dicembre 2017 21:18
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