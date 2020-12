Il Messaggero, nessuna offerta per Caicedo. L’attaccante potrebbe firmare il rinnovo con la Lazio

Il futuro del centravanti laziale Felipe Caicedo è tutt’altro che definito.

Secondo quanto raccolto dalla testata giornalistica Il Messaggero, il giocatore, nonostante il periodo non facile, vuole restare a Roma.

Nonostante i rumors che arrivano da Firenze (e non solo), nessuno dal capoluogo toscano ha presentato un’offerta concreta come riportato già questa mattina da Il Corriere dello Sport (CLICCA QUI).

Caicedo quindi sembra destinato a restare e addirittura a rinnovare il suo contratto di un altro anno, a meno che qualcuno non si presenti da Lotito con un’offerta di circa 9 milioni di euro.

