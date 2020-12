Nazione, Fiorentina su Caicedo della Lazio, nella trattativa potrebbe essere inserito Duncan

La Fiorentina sta cercando un centravanti per la prossima sessione di mercato. La trattativa più semplice sembra essere quella per Caicedo della Lazio, potrebbe arrivare nei viola per circa 6 milioni. Duncan è invece nel mirino dei biancocelesti e potrebbe fare il percorso inverso. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

