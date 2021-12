Nazione, tre nomi per l’attacco: Caicedo, Martinez o Borja Mayoral, si decide a gennaio

Non è mai sbocciato l’amore tra Caicedo ed il Genoa, il centravanti piaceva alla Fiorentina già in passato, e può tornare sul mercato a gennaio. Potrebbe arrivare a Firenze in prestito secco, resta valida la pista Toni Martinez del Porto in prestito con diritto di riscatto ma anche quella di Borja Mayoral in prestito con obbligo. C’è da prendere una decisione. Lo scrive La Nazione.

