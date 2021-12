Caso Ramadani, non rischia la Fiorentina. Nel mirino i passaggi di Chiesa e Pjanic alla Juve

E’ sorto un po’ di timore a Firenze per la perquisizione alla Fiorentina per il caso che vede implicato Fali Ramadani per reati fiscali e di riciclaggio.

Secondo gli inquirenti il ricavato delle trattative della vendita dei calciatori non venivano messi a disposizione del fisco italiano. Le cifre erano a disposizione in paesi stranieri, con aliquote fiscali favorevoli, utilizzando strutture societarie all’estero. I Paesi erano Irlanda, Malta, Gran Bretagna, Bulgaria. In particolare la lente di ingrandimento si è posata sulle trattative in entrata della Juventus. Nel mirino le trattative che hanno portato in bianconero Chiesa e Pjanic viste come poco chiare.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per quanto riguardo la Fiorentina non esiste nessun tipo di rischio. La perquisizione in casa viola è stata fatta solo per reperire dei documenti e per avere delle informazioni dai dirigenti come persone informate sui fatti.

Lorenzo Bigiotti

RAMADANI NEI GUAI