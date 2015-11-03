Notizie Martinez Fiorentina

Da Milano rilanciano: "Martinez piace alla Fiorentina, potrebbe essere il nuovo portiere viola"
06 maggio 2026 14:10
Nazione, Toni Martinez del Porto in pole come vice Vlahovic. Caicedo è l'alternativa
04 gennaio 2022 09:35
Nazione, tre nomi per l'attacco: Caicedo, Martinez o Borja Mayoral, si decide a gennaio
14 dicembre 2021 09:28
Nazione, Joao Pedro resta una pista calda. Martinez come vice Vlahovic. Mayoral in prestito
10 dicembre 2021 09:26
Nazione, Nunez e Martinez piacciono alla Fiorentina: il primo vale 20 milioni
03 dicembre 2021 09:51
Ct Belgio: “Ho visto l’Under 21 sono rimasto colpito dal talento di Chiesa”
23 ottobre 2019 18:24
Gazzetta, la Fiorentina è interessata al attaccante colombiano Roger Martinez dell'América
22 luglio 2019 10:25
Corvino e una importante cena di mercato. Tre giocatori sudamericani nel mirino
19 giugno 2018 23:35
Ag. Lautaro Martinez: "C'era anche la Fiorentina su di lui, ma con l'Inter è fatta al 90%, difficile che cambi idea"
13 marzo 2018 12:36
Pedullà: ''Lautaro Martinez piace da giugno, ma va al Borussia Dortmund. Dubois? Non interessa...''
21 novembre 2017 17:45
Pronti 9 milioni per la punta Lautaro Martinez: Corvino si è innamorato del classe '97...
18 novembre 2017 15:29
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