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Notizie Martinez Fiorentina

Da Milano rilanciano: "Martinez piace alla Fiorentina, potrebbe essere il nuovo portiere viola"

06 maggio 2026 14:10

Nazione, Toni Martinez del Porto in pole come vice Vlahovic. Caicedo è l'alternativa

04 gennaio 2022 09:35

Nazione, tre nomi per l'attacco: Caicedo, Martinez o Borja Mayoral, si decide a gennaio

14 dicembre 2021 09:28

Nazione, Joao Pedro resta una pista calda. Martinez come vice Vlahovic. Mayoral in prestito

10 dicembre 2021 09:26

Nazione, Nunez e Martinez piacciono alla Fiorentina: il primo vale 20 milioni

03 dicembre 2021 09:51

Ct Belgio: “Ho visto l’Under 21 sono rimasto colpito dal talento di Chiesa”

23 ottobre 2019 18:24

Gazzetta, la Fiorentina è interessata al attaccante colombiano Roger Martinez dell'América

22 luglio 2019 10:25

Corvino e una importante cena di mercato. Tre giocatori sudamericani nel mirino

19 giugno 2018 23:35

Ag. Lautaro Martinez: "C'era anche la Fiorentina su di lui, ma con l'Inter è fatta al 90%, difficile che cambi idea"

13 marzo 2018 12:36

Pedullà: ''Lautaro Martinez piace da giugno, ma va al Borussia Dortmund. Dubois? Non interessa...''

21 novembre 2017 17:45

Pronti 9 milioni per la punta Lautaro Martinez: Corvino si è innamorato del classe '97...

18 novembre 2017 15:29

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