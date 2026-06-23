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Nazione: “Spunta Arnau Martinez del Girona come nuovo sostituto di Dodò”

Il calciatore entra in concorrenza con Norton-Cuffy

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2026 09:48
Nazione: “Spunta Arnau Martinez del Girona come nuovo sostituto di Dodò” -
Rassegna Stampa
Martinez
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Fra gli esterni di difesa il nome nuovo è quello di Arnau Martinez, classe 2003 retrocesso col Girona. Entra in concorrenza con Norton-Cuffy per l'eventuale dopo Dodo. Al centro restano da monitorare Dragusin, Okoli e Alexsandro del Lille, a sinistra Udogie e Ruggeri. Occhio poi ai tanti esterni offensivi accostati ai viola: da Lang a Baroni fino a Bjerkebo e Onal. Da monitorare anche l'asse con il Parma: piace sempre Bernabé. Lo scrive La Nazione.

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