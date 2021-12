Nazione, Joao Pedro resta una pista calda. Martinez come vice Vlahovic. Mayoral in prestito

La Fiorentina continua a seguire la pista Borja Mayoral in prestito con l’obiettivo di evitare un alto esborso economico. I soldi infatti potrebbero servire per l’acquisto di Toni Martinez del Porto, individuato come vice Vlahovic. Resta viva la pista Joao Pedro, il Cagliari potrebbe farlo partire alla giusta offerta, magari non a gennaio ma a giugno. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, MALEH SGOMITA PER UNA MAGLIA DA TITOLARE: L’ANNO SCORSO SEGNÒ ALLA SALERNITANA