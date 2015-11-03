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Notizie Borja Mayoral Fiorentina

Nazione, Sanabria del Torino pista viva. Tra i nomi che anche l'ex Roma Borja Mayoral

24 gennaio 2023 09:41

Camano rivela: "Borja Mayoral voleva la Fiorentina. Borja Valero scelse la Fiorentina per il cuore"

08 dicembre 2022 13:54

Nazione, Borja Mayoral si allontana dalla Fiorentina. Spunta l'idea N'Zola come vice Vlahovic

23 dicembre 2021 10:01

Repubblica, Borja Mayoral sfuma per la Fiorentina? Mourinho vuole tenerlo alla Roma

16 dicembre 2021 14:21

Pedullà denuncia: "Nessuno parla della Fiorentina, l'unica a fare mercato, altro che Juve e Milan"

16 dicembre 2021 12:49

Repubblica, Guardiola preferisce Vlahovic a Kane. Pronta offerta irrinunciabile del City a gennaio

15 dicembre 2021 13:37

Rocio Rodriguez: "Mayoral se ne andrà da Roma, ma Francoforte e Crystal Palace vicini a chiudere"

15 dicembre 2021 13:24

Odriozola ha convinto: la Fiorentina vuole tenerselo, si tratta con il Real Madrid di Florentino Perez

15 dicembre 2021 13:06

Borja Mayoral convince Mourinho: titolare contro lo Spezia. La Roma lo toglie dal mercato?

13 dicembre 2021 22:21

Ferrara ci scherza su: "Ikoné-Mayoral? Basta fare i fenomeni non appena vi cerca la Fiorentina"

11 dicembre 2021 09:55

Nazione, Joao Pedro resta una pista calda. Martinez come vice Vlahovic. Mayoral in prestito

10 dicembre 2021 09:26

Rocio Rodriguez: "Borja Mayoral potrebbe arrivare in prestito per 1 anno e mezzo con diritto di riscatto"

09 dicembre 2021 13:26

Nazione, Borja Mayoral vuole l’obbligo di riscatto prima di scegliere la Fiorentina 

07 dicembre 2021 08:23

Bucchioni: "Alla Fiorentina arriverà un esterno e Mayoral. Italiano può raggiungere Prandelli"

06 dicembre 2021 15:22

Nazione, Berardi, ultimo tentativo dei viola. Borja Mayoral? Il Real apre al prestito con diritto di riscatto 

04 dicembre 2021 09:45

Cor. Fio., la Fiorentina garantisce a Borja Mayoral di avere spazio se arrivasse in viola a gennaio

02 dicembre 2021 14:05

Radio Bruno, Mayoral, il Real Madrid apre al prestito: prossima settimana incontro con la Fiorentina

01 dicembre 2021 20:15

Schira sicuro: “Borja Mayoral ad un passo dalla Fiorentina: ultimi dettagli sulla formula”

01 dicembre 2021 17:12

Nazione, Ikonè, resiste la pista per l’esterno: Mayoral risale per il ruolo di punta

24 novembre 2021 09:40

Rocio Rodriguez smentisce Bucchioni: "Mayoral alla Fiorentina non è chiusa. Incontrato l'agente"

18 novembre 2021 18:16

Ceccarini: "Vlahovic? La Juve offrirà massimo 45 milioni. Mayoral non viene per fare panchina"

16 novembre 2021 18:16

Bucchioni: "Stop alla trattativa per Mayoral alla Fiorentina. Vlahovic non risponde al Tottenham"

16 novembre 2021 14:27

Pruzzo: "Borja Mayoral non viene a Firenze a fare il tappabuchi, accetta solo se c'è completa fiducia"

16 novembre 2021 13:39

Bucciantini: "Emergenza difesa? No al pessimismo, la Fiorentina starà poco in difesa con il Milan"

15 novembre 2021 21:44

Repubblica, Mayoral è il primo obiettivo. Alvarez, Burdisso l’alleato. Occhi anche su Scamacca e Raspadori

15 novembre 2021 09:33

CorFio, Borja Mayoral a gennaio, Burdisso lavora per Alvarez, Barone-Pradè all’esterno

14 novembre 2021 09:46

Gazzetta, il Real Madrid ha detto si alla Fiorentina per Mayoral, dubbio se inserire riscatto

12 novembre 2021 15:55

Gazzetta, Kokorin avventura al capolinea. Borja Mayoral in arrivo: dubbio sulla formula 

12 novembre 2021 09:01

Nazione, Borja Mayoral vuole la Fiorentina: il Real apre al trasferimento, servono 15 milioni 

12 novembre 2021 08:56

Nazione, gli obiettivi della Fiorentina per il post Vlahovic: da Mayoral a Jovic tutti i nomi

11 novembre 2021 09:52

Antonelli sicuro: "Al 98% Borja Mayoral sarà della Fiorentina. Vlahovic? Non va regalato a gennaio"

10 novembre 2021 21:51

Lady Borja Valero: "Zero tiri in porta? Vlahovic contro la Juventus non era nemmeno arrabbiato"

10 novembre 2021 16:58

CorFio, Kokorin via, arriva Borja Mayoral a gennaio: prestito semestrale dal Real Madrid

08 novembre 2021 09:18

Nazione, Mayoral a gennaio alla Fiorentina indipendentemente dal destino di Vlahovic

07 novembre 2021 12:56

Ceccarini: "L'opzione Borja Mayoral prende sempre più corpo. Il Totthenam vuole Vlahovic"

06 novembre 2021 13:15

Bucchioni annuncia: "Derby Fiorentina-Milan per Alvarez. A Firenze arriva Mayoral a gennaio"

05 novembre 2021 00:46

Nazione, Fiorentina in pressing su Borja Mayoral per gennaio. A giugno nuovi scenari

28 ottobre 2021 11:45

Gazzetta, Borja Mayoral-Petagna, i due nomi per sostituire Vlahovic o affiancarlo a gennaio

26 ottobre 2021 09:30

Nazione, Jovic può arrivare in prestito visti i buoni rapporti con il Real. Piace anche Borja Mayoral

14 ottobre 2021 13:25

Nazione, Borja Mayoral-Fiorentina non è ancora finita: a gennaio viola pronti all'assalto

10 settembre 2021 10:14

A gennaio assalto a Borja Mayoral, qualora Kokorin dovesse tradire le aspettative. Le ultime

08 settembre 2021 15:14

Gazzetta, vice Vlahovic? Kokorin la prima scelta, almeno fino a gennaio. Borja Mayoral? Solo un'idea

30 agosto 2021 09:52

Nazione, Borja Mayoral, la Fiorentina farà un tentativo: la Roma apre al prestito con diritto di riscatto

29 agosto 2021 12:56

AS, anche la Fiorentina si inserisce per Borja Mayoral del Real Madrid

13 settembre 2020 16:53

CorSport, Fiorentina a caccia di centravanti, ecco tutte le alternative a Piatek

17 agosto 2020 10:35

Tuttosport, Borja Mayoral alla Lazio? No, non ancora, ci sono dei rallentamenti e la Fiorentina...

15 agosto 2020 13:01

Tuttosport, Borja Mayoral, la Fiorentina prova a strapparlo alla Lazio, la quale sembra averlo in pugno

02 agosto 2020 10:15

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