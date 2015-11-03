Notizie Borja Mayoral Fiorentina

Nazione, Sanabria del Torino pista viva. Tra i nomi che anche l'ex Roma Borja Mayoral
24 gennaio 2023 09:41
Camano rivela: "Borja Mayoral voleva la Fiorentina. Borja Valero scelse la Fiorentina per il cuore"
08 dicembre 2022 13:54
Nazione, Borja Mayoral si allontana dalla Fiorentina. Spunta l'idea N'Zola come vice Vlahovic
23 dicembre 2021 10:01
Repubblica, Borja Mayoral sfuma per la Fiorentina? Mourinho vuole tenerlo alla Roma
16 dicembre 2021 14:21
Pedullà denuncia: "Nessuno parla della Fiorentina, l'unica a fare mercato, altro che Juve e Milan"
16 dicembre 2021 12:49
Repubblica, Guardiola preferisce Vlahovic a Kane. Pronta offerta irrinunciabile del City a gennaio
15 dicembre 2021 13:37
Rocio Rodriguez: "Mayoral se ne andrà da Roma, ma Francoforte e Crystal Palace vicini a chiudere"
15 dicembre 2021 13:24
Odriozola ha convinto: la Fiorentina vuole tenerselo, si tratta con il Real Madrid di Florentino Perez
15 dicembre 2021 13:06
Borja Mayoral convince Mourinho: titolare contro lo Spezia. La Roma lo toglie dal mercato?
13 dicembre 2021 22:21
Ferrara ci scherza su: "Ikoné-Mayoral? Basta fare i fenomeni non appena vi cerca la Fiorentina"
11 dicembre 2021 09:55
Nazione, Joao Pedro resta una pista calda. Martinez come vice Vlahovic. Mayoral in prestito
10 dicembre 2021 09:26
Rocio Rodriguez: "Borja Mayoral potrebbe arrivare in prestito per 1 anno e mezzo con diritto di riscatto"
09 dicembre 2021 13:26
Nazione, Borja Mayoral vuole l’obbligo di riscatto prima di scegliere la Fiorentina
07 dicembre 2021 08:23
Bucchioni: "Alla Fiorentina arriverà un esterno e Mayoral. Italiano può raggiungere Prandelli"
06 dicembre 2021 15:22
Nazione, Berardi, ultimo tentativo dei viola. Borja Mayoral? Il Real apre al prestito con diritto di riscatto
04 dicembre 2021 09:45
Cor. Fio., la Fiorentina garantisce a Borja Mayoral di avere spazio se arrivasse in viola a gennaio
02 dicembre 2021 14:05
Radio Bruno, Mayoral, il Real Madrid apre al prestito: prossima settimana incontro con la Fiorentina
01 dicembre 2021 20:15
Schira sicuro: “Borja Mayoral ad un passo dalla Fiorentina: ultimi dettagli sulla formula”
01 dicembre 2021 17:12
Nazione, Ikonè, resiste la pista per l’esterno: Mayoral risale per il ruolo di punta
24 novembre 2021 09:40
Rocio Rodriguez smentisce Bucchioni: "Mayoral alla Fiorentina non è chiusa. Incontrato l'agente"
18 novembre 2021 18:16
Ceccarini: "Vlahovic? La Juve offrirà massimo 45 milioni. Mayoral non viene per fare panchina"
16 novembre 2021 18:16
Bucchioni: "Stop alla trattativa per Mayoral alla Fiorentina. Vlahovic non risponde al Tottenham"
16 novembre 2021 14:27
Pruzzo: "Borja Mayoral non viene a Firenze a fare il tappabuchi, accetta solo se c'è completa fiducia"
16 novembre 2021 13:39
Bucciantini: "Emergenza difesa? No al pessimismo, la Fiorentina starà poco in difesa con il Milan"
15 novembre 2021 21:44
Repubblica, Mayoral è il primo obiettivo. Alvarez, Burdisso l’alleato. Occhi anche su Scamacca e Raspadori
15 novembre 2021 09:33
CorFio, Borja Mayoral a gennaio, Burdisso lavora per Alvarez, Barone-Pradè all’esterno
14 novembre 2021 09:46
Gazzetta, il Real Madrid ha detto si alla Fiorentina per Mayoral, dubbio se inserire riscatto
12 novembre 2021 15:55
Gazzetta, Kokorin avventura al capolinea. Borja Mayoral in arrivo: dubbio sulla formula
12 novembre 2021 09:01
Nazione, Borja Mayoral vuole la Fiorentina: il Real apre al trasferimento, servono 15 milioni
12 novembre 2021 08:56
Nazione, gli obiettivi della Fiorentina per il post Vlahovic: da Mayoral a Jovic tutti i nomi
11 novembre 2021 09:52
Antonelli sicuro: "Al 98% Borja Mayoral sarà della Fiorentina. Vlahovic? Non va regalato a gennaio"
10 novembre 2021 21:51
Lady Borja Valero: "Zero tiri in porta? Vlahovic contro la Juventus non era nemmeno arrabbiato"
10 novembre 2021 16:58
CorFio, Kokorin via, arriva Borja Mayoral a gennaio: prestito semestrale dal Real Madrid
08 novembre 2021 09:18
Nazione, Mayoral a gennaio alla Fiorentina indipendentemente dal destino di Vlahovic
07 novembre 2021 12:56
Ceccarini: "L'opzione Borja Mayoral prende sempre più corpo. Il Totthenam vuole Vlahovic"
06 novembre 2021 13:15
Bucchioni annuncia: "Derby Fiorentina-Milan per Alvarez. A Firenze arriva Mayoral a gennaio"
05 novembre 2021 00:46
Nazione, Fiorentina in pressing su Borja Mayoral per gennaio. A giugno nuovi scenari
28 ottobre 2021 11:45
Gazzetta, Borja Mayoral-Petagna, i due nomi per sostituire Vlahovic o affiancarlo a gennaio
26 ottobre 2021 09:30
Nazione, Jovic può arrivare in prestito visti i buoni rapporti con il Real. Piace anche Borja Mayoral
14 ottobre 2021 13:25
Nazione, Borja Mayoral-Fiorentina non è ancora finita: a gennaio viola pronti all'assalto
10 settembre 2021 10:14
A gennaio assalto a Borja Mayoral, qualora Kokorin dovesse tradire le aspettative. Le ultime
08 settembre 2021 15:14
Gazzetta, vice Vlahovic? Kokorin la prima scelta, almeno fino a gennaio. Borja Mayoral? Solo un'idea
30 agosto 2021 09:52
Nazione, Borja Mayoral, la Fiorentina farà un tentativo: la Roma apre al prestito con diritto di riscatto
29 agosto 2021 12:56
AS, anche la Fiorentina si inserisce per Borja Mayoral del Real Madrid
13 settembre 2020 16:53
CorSport, Fiorentina a caccia di centravanti, ecco tutte le alternative a Piatek
17 agosto 2020 10:35
Tuttosport, Borja Mayoral alla Lazio? No, non ancora, ci sono dei rallentamenti e la Fiorentina...
15 agosto 2020 13:01
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