Nazione, Fiorentina in pressing su Borja Mayoral per gennaio. A giugno nuovi scenari

La Fiorentina sta già pensando al mercato di gennaio. Indipendentemente dalla permanenza o meno di Vlahovic l’obiettivo è Borja Mayoral. Formula? Prestito dal Real Madrid. Per Berardi e Scamacca invece i viola potranno fare un’offerta solo dopo la partenza di Vlahovic. Così come per il Gallo Belotti, difficilmente lascerà il Torino nella sessione invernale. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, SCONCERTI È DALLA PARTE DI VLAHOVIC: “PERCHÈ DOVREBBE ACCETTARE LA MODESTIA DI QUESTA FIORENTINA?”