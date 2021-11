Ceccarini: “L’opzione Borja Mayoral prende sempre più corpo. Il Totthenam vuole Vlahovic”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sull’attacco della Fiorentina nel suo editoriale su Tuttomercatoweb:

“Vlahovic è un obiettivo del Tottenham di Conte, ma allo stesso tempo è conteso da molti club stranieri oltre che dalla Juventus. La prossima estate dovrebbe partire Kane e questo consentirà agli Spurs di lavorare su un’altra punta forte e di prospettiva. E il giovane serbo è considerato uno dei profili giusti per sostituirlo nel migliore dei modi. Il Tottenham potrebbe investire molti soldi. Insomma è una pista da monitorare con attenzione. Anche l’Arsenal è fortemente interessato ma come sempre dipenderà anche dalla volontà del giocatore. A proposito dei viola, visto che Kokorin non ha convinto è partita la caccia ad un’alternativa e sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi Borja Mayoral che a Roma ha ormai finito il suo percorso. Per giugno la Fiorentina segue sempre Cabral, che al Basilea sta facendo molto bene. La stessa società viola si sta muovendo per Julian Alvarez, sul quale però è forte anche il Milan”.

