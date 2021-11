Probabile formazione, ballottaggio Duncan-Castrovilli. Tridente d’attacco Vlahovic-Saponara-Callejon

Oggi alle 18 all’Allianz Stadium di Torino la Juventus affronterà la Fiorentina. Per i maggiori quotidiani sportivi oggi in edicola ecco quale sarà la formazione della Fiorentina. In avanti il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Vlahovic-Saponara e Callejon. L’unico ballottaggio è al centro del campo tra Duncan e Castrovilli, l’ex neroverde sembra essere in vantaggio.

Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

