Labaro Viola

Notizie Alvarez Fiorentina

"Sarà facile per Beltran ambientarsi alla Fiorentina e dimostrare di essere un grande centravanti"

09 agosto 2023 16:40

"Julian Alvarez? Non so da quanto lo seguiva la Fiorentina, ma noi siamo stati veloci a prenderlo"

03 marzo 2023 16:40

"Julian Alvarez rimpianto. Adesso la Fiorentina dovrebbe puntare su Belotti, servono idee per fare mercato"

19 dicembre 2022 19:40

Gazzetta scrive: "Alvarez piaceva anche alla Fiorentina. Così non va, serve avere più coraggio"

15 dicembre 2022 10:44

Messi "calcia" la maglia del Messico, il pugile Alvarez lo minaccia: "Preghi Dio che non ti trovi!"

28 novembre 2022 18:45

Pedullà rivela: "Sei incontri della Fiorentina per Augustin Alvarez. Affare saltato per le commissioni"

17 giugno 2022 16:15

Il City prende Haaland, l'ex obiettivo della Fiorentina Alvarez già 'in panchina' prima di iniziare

11 maggio 2022 13:32

Sportmediaset, Julian Alvarez nel mirino della Fiorentina: il City potrebbe aprire al prestito

21 aprile 2022 17:55

Nazione, Fiorentina dubbiosa sul riscatto di Piatek. La viola potrebbe prendere Alvarez per 11 milioni

07 aprile 2022 12:17

Nazione, torna di moda Joao Pedro per la Fiorentina: il contratto con il Cagliari scade nel 2023

07 aprile 2022 09:25

Nazione, cambi per la Fiorentina. Dentro Dalot, Senesi, e Alvarez, fuori Milenkovic, Odriozola e Piatek

28 marzo 2022 12:32

Riscatto Piatek? Forse troppi 15 milioni. La Fiorentina si muove per Agustin Alvarez

22 marzo 2022 09:01

Laudisa rivela: “Burdisso è stato a casa J. Alvarez ottenendo il sì, ma la Fiorentina non ha fatto offerte"

01 febbraio 2022 15:06

Corriere dello Sport, Alvarez colpo rimandato: distanza sulla percentuale su futura rivendita

01 febbraio 2022 09:26

Corriere dello Sport, per Alvarez la Fiorentina offre 16 milioni. Oggi la risposta del Penarol 

31 gennaio 2022 09:35

Gazzetta, per Agustin Alvarez la Fiorentina ha offerto 13 milioni: sono giorni decisivi 

30 gennaio 2022 09:46

Gazzetta svela: "Lunedì tentativo in extremis per Alvarez, fuori tempo. City ed ostacolo ingaggio"

26 gennaio 2022 09:43

Dall'Argentina sicuri, Il Manchester City vuole pagare la clausola risolutiva per Julian Alvarez

21 gennaio 2022 17:55

Dall'Argentina: Atalanta, Napoli e Nizza hanno fatto un'offerta al River Plate per Julian Alvarez

12 gennaio 2022 20:03

Radio Bruno, nessuna offerta al River dalla Fiorentina per Alvarez, calciatore non ha ancora rifiutato

11 gennaio 2022 19:02

Nazione, Alvarez il sogno della Fiorentina: giorni decisivi da qui a fine mese per il suo futuro

10 gennaio 2022 09:36

Nazione, Alvarez, l'agente incontrerà la Fiorentina, pronti 20 milioni. Concorrenza dell'Inter

09 gennaio 2022 10:09

Tuttosport, Julian Alvarez è il sogno, Pradè-Burdisso si muovono. Obiettivo bruciare concorrenza

08 gennaio 2022 09:53

E' guerra tra Fiorentina e Milan per prendere Alvarez dal River Plate, l'Inter invece si defila

07 gennaio 2022 13:27

Gazzetta, Julian Alvarez, la Fiorentina continua a corteggiarlo ma piace a tanti top club

07 gennaio 2022 10:54

Di Marzio rivela: "Vice Vlahovic? Fiorentina sui due Alvarez. Complicata la pista per Julian"

04 gennaio 2022 00:43

J.Alvarez verrà a giocare in Italia ma non alla Fiorentina, incontri in programma con Inter e Milan

03 gennaio 2022 12:57

Lo United è pronto a pagare la clausola di Alvarez, sfuma un sogno di mercato per la Fiorentina?

30 dicembre 2021 12:54

Tuttosport, Bayern Monaco su Julian Alvarez ma la Fiorentina ha la doppia carta Burdisso-Quarta

29 dicembre 2021 10:22

Attaccante in arrivo alla Fiorentina? Deve sapere che giocherà solo quando Vlahovic sarà fuori

28 dicembre 2021 16:57

Criscitiello: "Fiorentina sogna Alvarez e sta continuando a trattare con il Sassuolo per Berardi"

13 dicembre 2021 00:44

Vicepres. River: "Tante squadre su Alvazrez, ma proveremo a trattenerlo rinnovandogli il contratto"

06 dicembre 2021 21:20

Ceccarini: "Con arrivo Ikonè addio Berardi. Alvarez è un affare anche pagando la sua clausola"

03 dicembre 2021 21:15

Pres. River Plate: "Alvarez già ceduto? Bello scherzo. Voci ridicole, non ho parlato con nessuno"

01 dicembre 2021 14:13

Pedullà toglie la Fiorentina dalla corsa per Alvarez: "Derby italiano tra Inter e Milan"

30 novembre 2021 12:55

CorSport, Alvarez sfuma per la Fiorentina? L'Inter ha fissato un incontro con il suo agente

30 novembre 2021 10:12

De Santis: "Per Berardi la Fiorentina deve fare uno sforzo. La trattativa Alvarez è ferma per ora"

29 novembre 2021 13:46

Fiorentina arrivata prima su Alvarez, ma adesso lo vogliono anche Real Madrid e United

26 novembre 2021 21:22

Marca, Real Madrid e Juventus in pole per Alvarez. Il River non farà sconti: servono 20 milioni

19 novembre 2021 13:37

Il River Plate ha fatto sapere alla Fiorentina che Alvarez parte solo per 20 milioni cash

18 novembre 2021 17:38

Nazione, Alvarez, proposta della Fiorentina a fine mese. Kokorin, non ci sono acquirenti

18 novembre 2021 09:35

Dall'Argentina: la Juventus avanza un'offerta per Alvarez, ma il River rifiuta. Servono 25 milioni

16 novembre 2021 22:17

Repubblica, Mayoral è il primo obiettivo. Alvarez, Burdisso l’alleato. Occhi anche su Scamacca e Raspadori

15 novembre 2021 09:33

Nazione, Alvarez fa faville, mezza Europa su di lui: servono almeno 20 milioni per prenderlo

14 novembre 2021 09:55

Nazione, Alvarez, la Fiorentina ci prova davvero. Gonzalez e Quarta sono i due alleati

13 novembre 2021 09:56

Dall'Argentina rivelano, Gonzalez e Quarta stanno pressando la Fiorentina per comprare Alvarez

12 novembre 2021 17:54

Repubblica, Alvarez, Burdisso ha contatti diretti con il club: nessuna trattativa in corso

12 novembre 2021 09:58

Gazzetta, Juve a caccia di un centravanti: Vlahovic in pole ma c'è anche Alvarez del River

12 novembre 2021 09:14

CorSport, Alvarez, c’è anche la Juve, inviati osservatori in Argentina: a dicembre si capirà la situazione 

12 novembre 2021 09:07

Bucchioni: "La Juventus vuole prendere Alvarez per offrirlo alla Fiorentina in cambio di Vlahovic"

12 novembre 2021 00:13

Gonzalez: "Ancora positivo, incredibile. Alvarez? Ne ho parlato con Burdisso e Quarta"

11 novembre 2021 20:37

Vice pres. River: "Vogliamo tenere Alvarez, lavoriamo col procuratore per tenerlo con noi"

11 novembre 2021 13:30

CorSport, Vlahovic pista sempre più complicata, la Juventus è intrigata da Alvarez

11 novembre 2021 09:59

CorSport, Fiorentina-Juve duello per Alvarez: il River Plate chiede 20-25 milioni

11 novembre 2021 09:09

Tiburzi "Alvarez non vuole rinnovare con il River. La Fiorentina deve sbrigarsi, vale 30 milioni"

10 novembre 2021 22:14

Nazione, Alvarez, Fiorentina pronta ad offrire 20 milioni in due rate: l’idea è di Burdisso

10 novembre 2021 09:21

Ceccarini: "L'opzione Borja Mayoral prende sempre più corpo. Il Totthenam vuole Vlahovic"

06 novembre 2021 13:15

Nazione, vertice di mercato durante la sosta: frenata per Lucca, Belotti in standby, sale Alvarez

05 novembre 2021 09:01

Bocci: "C'è anche il Milan su Alvarez, ma Burdisso può essere la chiave per portarlo alla Fiorentina"

04 novembre 2021 14:12

Borghi consiglia "Julian Alvarez da prendere di corsa. È un talento puro, ha prospettive importanti"

03 novembre 2021 22:44

Dall'Argentina, Fiorentina attenta, per Alvarez è duello con il Milan, pronto ad offrire 20 milioni

02 novembre 2021 13:25

Nazione, Fiorentina su Alvarez del River Plate: operazione complicata, servono 20 milioni

30 ottobre 2021 12:42

Nazione, Alvarez del River è il nuovo nome della Fiorentina per gennaio: servono 20 milioni

29 ottobre 2021 10:31

Dalla Spagna: il Valencia mette gli occhi su Pulgar. La Fiorentina non apre alla cessione

27 gennaio 2021 00:54

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