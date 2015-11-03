Notizie Alvarez Fiorentina

"Sarà facile per Beltran ambientarsi alla Fiorentina e dimostrare di essere un grande centravanti"
09 agosto 2023 16:40
"Julian Alvarez? Non so da quanto lo seguiva la Fiorentina, ma noi siamo stati veloci a prenderlo"
03 marzo 2023 16:40
"Julian Alvarez rimpianto. Adesso la Fiorentina dovrebbe puntare su Belotti, servono idee per fare mercato"
19 dicembre 2022 19:40
Gazzetta scrive: "Alvarez piaceva anche alla Fiorentina. Così non va, serve avere più coraggio"
15 dicembre 2022 10:44
Messi "calcia" la maglia del Messico, il pugile Alvarez lo minaccia: "Preghi Dio che non ti trovi!"
28 novembre 2022 18:45
Pedullà rivela: "Sei incontri della Fiorentina per Augustin Alvarez. Affare saltato per le commissioni"
17 giugno 2022 16:15
Il City prende Haaland, l'ex obiettivo della Fiorentina Alvarez già 'in panchina' prima di iniziare
11 maggio 2022 13:32
Sportmediaset, Julian Alvarez nel mirino della Fiorentina: il City potrebbe aprire al prestito
21 aprile 2022 17:55
Nazione, Fiorentina dubbiosa sul riscatto di Piatek. La viola potrebbe prendere Alvarez per 11 milioni
07 aprile 2022 12:17
Nazione, torna di moda Joao Pedro per la Fiorentina: il contratto con il Cagliari scade nel 2023
07 aprile 2022 09:25
Nazione, cambi per la Fiorentina. Dentro Dalot, Senesi, e Alvarez, fuori Milenkovic, Odriozola e Piatek
28 marzo 2022 12:32
Riscatto Piatek? Forse troppi 15 milioni. La Fiorentina si muove per Agustin Alvarez
22 marzo 2022 09:01
Laudisa rivela: “Burdisso è stato a casa J. Alvarez ottenendo il sì, ma la Fiorentina non ha fatto offerte"
01 febbraio 2022 15:06
Corriere dello Sport, Alvarez colpo rimandato: distanza sulla percentuale su futura rivendita
01 febbraio 2022 09:26
Corriere dello Sport, per Alvarez la Fiorentina offre 16 milioni. Oggi la risposta del Penarol
31 gennaio 2022 09:35
Gazzetta, per Agustin Alvarez la Fiorentina ha offerto 13 milioni: sono giorni decisivi
30 gennaio 2022 09:46
Gazzetta svela: "Lunedì tentativo in extremis per Alvarez, fuori tempo. City ed ostacolo ingaggio"
26 gennaio 2022 09:43
Dall'Argentina sicuri, Il Manchester City vuole pagare la clausola risolutiva per Julian Alvarez
21 gennaio 2022 17:55
Dall'Argentina: Atalanta, Napoli e Nizza hanno fatto un'offerta al River Plate per Julian Alvarez
12 gennaio 2022 20:03
Radio Bruno, nessuna offerta al River dalla Fiorentina per Alvarez, calciatore non ha ancora rifiutato
11 gennaio 2022 19:02
Nazione, Alvarez il sogno della Fiorentina: giorni decisivi da qui a fine mese per il suo futuro
10 gennaio 2022 09:36
Nazione, Alvarez, l'agente incontrerà la Fiorentina, pronti 20 milioni. Concorrenza dell'Inter
09 gennaio 2022 10:09
Tuttosport, Julian Alvarez è il sogno, Pradè-Burdisso si muovono. Obiettivo bruciare concorrenza
08 gennaio 2022 09:53
E' guerra tra Fiorentina e Milan per prendere Alvarez dal River Plate, l'Inter invece si defila
07 gennaio 2022 13:27
Gazzetta, Julian Alvarez, la Fiorentina continua a corteggiarlo ma piace a tanti top club
07 gennaio 2022 10:54
Di Marzio rivela: "Vice Vlahovic? Fiorentina sui due Alvarez. Complicata la pista per Julian"
04 gennaio 2022 00:43
J.Alvarez verrà a giocare in Italia ma non alla Fiorentina, incontri in programma con Inter e Milan
03 gennaio 2022 12:57
Lo United è pronto a pagare la clausola di Alvarez, sfuma un sogno di mercato per la Fiorentina?
30 dicembre 2021 12:54
Tuttosport, Bayern Monaco su Julian Alvarez ma la Fiorentina ha la doppia carta Burdisso-Quarta
29 dicembre 2021 10:22
Attaccante in arrivo alla Fiorentina? Deve sapere che giocherà solo quando Vlahovic sarà fuori
28 dicembre 2021 16:57
Criscitiello: "Fiorentina sogna Alvarez e sta continuando a trattare con il Sassuolo per Berardi"
13 dicembre 2021 00:44
Vicepres. River: "Tante squadre su Alvazrez, ma proveremo a trattenerlo rinnovandogli il contratto"
06 dicembre 2021 21:20
Ceccarini: "Con arrivo Ikonè addio Berardi. Alvarez è un affare anche pagando la sua clausola"
03 dicembre 2021 21:15
Pres. River Plate: "Alvarez già ceduto? Bello scherzo. Voci ridicole, non ho parlato con nessuno"
01 dicembre 2021 14:13
Pedullà toglie la Fiorentina dalla corsa per Alvarez: "Derby italiano tra Inter e Milan"
30 novembre 2021 12:55
CorSport, Alvarez sfuma per la Fiorentina? L'Inter ha fissato un incontro con il suo agente
30 novembre 2021 10:12
De Santis: "Per Berardi la Fiorentina deve fare uno sforzo. La trattativa Alvarez è ferma per ora"
29 novembre 2021 13:46
Fiorentina arrivata prima su Alvarez, ma adesso lo vogliono anche Real Madrid e United
26 novembre 2021 21:22
Marca, Real Madrid e Juventus in pole per Alvarez. Il River non farà sconti: servono 20 milioni
19 novembre 2021 13:37
Il River Plate ha fatto sapere alla Fiorentina che Alvarez parte solo per 20 milioni cash
18 novembre 2021 17:38
Nazione, Alvarez, proposta della Fiorentina a fine mese. Kokorin, non ci sono acquirenti
18 novembre 2021 09:35
Dall'Argentina: la Juventus avanza un'offerta per Alvarez, ma il River rifiuta. Servono 25 milioni
16 novembre 2021 22:17
Repubblica, Mayoral è il primo obiettivo. Alvarez, Burdisso l’alleato. Occhi anche su Scamacca e Raspadori
15 novembre 2021 09:33
Nazione, Alvarez fa faville, mezza Europa su di lui: servono almeno 20 milioni per prenderlo
14 novembre 2021 09:55
Nazione, Alvarez, la Fiorentina ci prova davvero. Gonzalez e Quarta sono i due alleati
13 novembre 2021 09:56
Dall'Argentina rivelano, Gonzalez e Quarta stanno pressando la Fiorentina per comprare Alvarez
12 novembre 2021 17:54
Repubblica, Alvarez, Burdisso ha contatti diretti con il club: nessuna trattativa in corso
12 novembre 2021 09:58
Gazzetta, Juve a caccia di un centravanti: Vlahovic in pole ma c'è anche Alvarez del River
12 novembre 2021 09:14
CorSport, Alvarez, c’è anche la Juve, inviati osservatori in Argentina: a dicembre si capirà la situazione
12 novembre 2021 09:07
Bucchioni: "La Juventus vuole prendere Alvarez per offrirlo alla Fiorentina in cambio di Vlahovic"
12 novembre 2021 00:13
Gonzalez: "Ancora positivo, incredibile. Alvarez? Ne ho parlato con Burdisso e Quarta"
11 novembre 2021 20:37
Vice pres. River: "Vogliamo tenere Alvarez, lavoriamo col procuratore per tenerlo con noi"
11 novembre 2021 13:30
CorSport, Vlahovic pista sempre più complicata, la Juventus è intrigata da Alvarez
11 novembre 2021 09:59
CorSport, Fiorentina-Juve duello per Alvarez: il River Plate chiede 20-25 milioni
11 novembre 2021 09:09
Tiburzi "Alvarez non vuole rinnovare con il River. La Fiorentina deve sbrigarsi, vale 30 milioni"
10 novembre 2021 22:14
Nazione, Alvarez, Fiorentina pronta ad offrire 20 milioni in due rate: l’idea è di Burdisso
10 novembre 2021 09:21
Ceccarini: "L'opzione Borja Mayoral prende sempre più corpo. Il Totthenam vuole Vlahovic"
06 novembre 2021 13:15
Nazione, vertice di mercato durante la sosta: frenata per Lucca, Belotti in standby, sale Alvarez
05 novembre 2021 09:01
Bocci: "C'è anche il Milan su Alvarez, ma Burdisso può essere la chiave per portarlo alla Fiorentina"
04 novembre 2021 14:12
Borghi consiglia "Julian Alvarez da prendere di corsa. È un talento puro, ha prospettive importanti"
03 novembre 2021 22:44
Dall'Argentina, Fiorentina attenta, per Alvarez è duello con il Milan, pronto ad offrire 20 milioni
02 novembre 2021 13:25
Nazione, Fiorentina su Alvarez del River Plate: operazione complicata, servono 20 milioni
30 ottobre 2021 12:42
Nazione, Alvarez del River è il nuovo nome della Fiorentina per gennaio: servono 20 milioni
29 ottobre 2021 10:31
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