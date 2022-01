Di Marzio rivela: “Vice Vlahovic? Fiorentina sui due Alvarez. Complicata la pista per Julian”

Gianluca Di Marzio, questa sera ha parlato anche di due obiettivi di mercato della Fiorentina di Rocco Commisso per il ruolo di vice Vlahovic: “I nomi più caldi per questo ruolo? Al momento sono i due Alvarez. Per Julian c’è una forte concorrenza, il prezzo non è economico, è di 25 milioni. Agustin invece, del Penarol costa di meno”.

