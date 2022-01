Retroscena cifre Ikonè alla Fiorentina: 14 milioni al Lille, 1 di bonus, 15% rivendita. 1,7 di ingaggio

«ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nanitamo Jonathan Ikoné dal LOSC Lille». Così il club toscano ha annunciato questa mattina l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore francese, che si trasferisce dal Lille. Il giocatore indosserà la maglia numero 11 e verrà presentato alla stampa domani, martedì 4 gennaio, alle ore 11.00.

«Ikoné, nato a Bondy (Francia) il 2 maggio 1998, nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia del Lille con la quale si è laureato Campione di Francia e quest’anno ha fatto il suo esordio in Champions League segnando una rete e fornendo due assist nelle cinque apparizioni con la maglia dei transalpini. In carriera ha indossato anche le maglie di Paris Saint-Germain e Montpellier collezionando un totale di 157 presenze e 13 reti in Ligue 1. Il nuovo calciatore viola ha inoltre vestito la maglia della Nazionale Francese in 4 occasioni realizzando 1 rete», aggiunge la nota ufficiale.

Ma quanto vale l’operazione conclusa dalla Fiorentina?

Il club toscano verserà nelle casse del Lille 14 milioni di euro per l’affare, ai quali potrebbe aggiungersi un ulteriore milione in bonus. Inoltre, è previsto che la Fiorentina riconosca circa il 15% al club francese sull’eventuale futura rivendita.

Per quanto riguarda invece lo stipendio, secondo la stampa sportiva Ikonè ha siglato un accordo fino al 30 giugno del 2026 a 1,7 milioni di euro netti a stagione più bonus (2,23 milioni di euro lordi). Questo si tradurrà – per i sei mesi fino al 30 giugno 2022 – in un impatto pari a 2,67 milioni di euro sul bilancio del club di Commisso. Lo scrive Calcio e Finanza

