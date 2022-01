Vlahovic non ha dubbi: “La Fiorentina non è un piccolo club. Prandelli? Ci sentiamo spesso”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a politika.rs. Qui di seguito vi proponiamo alcuni estratti, i più interessanti:

“Forse avrei potuto fare di più, ma sicuramente aver raggiunto Ronaldo significa tanto per uno come me. Sono guidato dal lavoro, non solo nel calcio. Quando vado in campo ho sempre grande motivazione, mi concentro solo sul lavoro. La chiave del mio successo? Quando ho capito che tutto dipende da me. L’amore della mia famiglia significa tutto per me. Quando ho attraversato dei momenti difficili, i miei amici erano lì. Prandelli? Ha tutte le miglior virtù umane, ci sentiamo spesso, non ci sono parole che possano descrivere la mia gratitudine verso quest’uomo. Ricordo bene le sue parole, è stato difficile quando non segnavo perchè essendo un attaccante tutti si aspettavano il gol da me. Come sopporto questa pressione? Parlo di tutto con i miei genitori e con i miei agenti. Ho una grande stagione alle spalle, la Fiorentina però non è un piccolo club. Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte. Ho pensato solo che voglio ottenere la qualificazione in Europa con il mio club”.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, TORREIRA, A FINE MESE INCONTRO PER IL RISCATTO TRA FIORENTINA E ARSENAL: BASE DI 15 MILIONI