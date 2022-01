Nazione, Torreira, a fine mese incontro per il riscatto tra Fiorentina e Arsenal: base di 15 milioni

Dusan Vlahovic, o meglio, lui e la sua agenzia hanno respinto l’interesse dell’Arsenal nei confronti del calciatore. La Fiorentina però, incontrerà lo stesso i Gunners alla fine di questo mese, perchè la volontà dei gigliati è quella di far scattare il riscatto per Torreira, il quale costerà circa 15 milioni di euro a meno di accordi su un eventuale sconto. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA NON HA DUBBI: “VLAHOVIC È IRRAGGIUNGIBILE PER LA JUVENTUS, CHIEDE OLTRE 10 MLN L’ANNO”