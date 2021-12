Il vicepresidente del River Plate, Ignacio Villaroel, è intervenuto ai microfoni di Radio Colonia per parlare del futuro di Julian Alvarez, attaccante recentemente accostato alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Vorrei che Julian rimanesse qui per molto. È già incredibile, ma potrà ancora migliorare in futuro. Proveremo a rinnovare il suo contratto per farlo restare qua, anche se sappiamo che sarà difficile visto i tanti club che sono interessati a lui”.

