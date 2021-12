Dalla Francia, la Fiorentina spenderà 21 milioni per Ikonè, 10 milioni vanno al Psg che ha il 50%

Questo, testualmente, è quanto scrive il portale francese Foot Mercato riguardo il passaggio di Ikonè alla Fiorentina dal Lille:

“Come vi abbiamo svelato in esclusiva quindici giorni fa, Jonathan Ikoné si sta avvicinando alla Fiorentina. Il club italiano e il LOSC hanno già raggiunto un accordo per la cessione del calciatore, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, per una cifra di 21 milioni di euro (+ 10% su eventuale plusvalenza).

Ma mancano ancora alcuni dettagli per completare l’operazione. In particolare la ripartizione delle provvigioni tra agenti. Se l’RB Lipsia è davvero interessato, è un vero e proprio jackpot che attende il PSG qualunque cosa accada in caso di cessione dell’ex titi parigino, autore di un gol in 16 presenze in L1 in questa stagione con i Mastiffs. Secondo le nostre informazioni, il club della capitale francese recupererà tra il 45 e il 50% sul valore aggiunto del trasferimento (clausola che è stata negoziata durante il trasferimento del giocatore al LOSC nel 2018), che probabilmente è di poco meno di 10 milioni di euro.”

