Labaro Viola

Notizie Foot Mercato Fiorentina

Lunga fila per Tameze, c'è anche la Fiorentina. L'Hellas Verona fissa il prezzo: servono almeno 10 milioni

22 giugno 2022 18:42

Dalla Francia, la Fiorentina spenderà 21 milioni per Ikonè, 10 milioni vanno al Psg che ha il 50%

06 dicembre 2021 17:00

Archivio

Esplora l'archivio di Foot Mercato

Sett. 25
Sett. 49