Lunga fila per Tameze, c’è anche la Fiorentina. L’Hellas Verona fissa il prezzo: servono almeno 10 milioni

Tutti pazzi per Adrien Tameze. L’ex giocatore del Nizza è un uomo molto corteggiato in questo inizio della finestra di trasferimento. L’Hellas Verona non intende lasciare andare colui che è stato eletto giocatore della stagione all’Hellas Verona dove è sotto contratto fino al 2024. Secondo le nostre informazioni, il profilo del centrocampista piace molto in Italia sul lato di Monza, Napoli, Fiorentina e Lazio. Ma non solo, dall’estero c’è l’interesse di Lille, Villarreal, Valencia e Besiktas. Gli scaligeri hanno fissato il prezzo: serviranno almeno 10 milioni di euro per acquistare Tameze. A scriverlo è FootMercato.net.