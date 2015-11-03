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Notizie Tameze Fiorentina

Nazione: “Tameze obiettivo della Fiorentina: può arrivare per meno di 6 milioni. Barak è un alleato”

10 marzo 2023 09:38

I soliti cambi arrivati in ritardo e l’ennesima partita gettata alle ortiche. La colpa di tutto questo, di chi è?

04 gennaio 2023 22:23

Corriere dello Sport, Tameze piace alla Fiorentina ma la sua valutazione è di 10 milioni 

03 gennaio 2023 10:47

Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole Tameze: il Verona chiede 10 milioni, troppo per i viola

02 gennaio 2023 09:29

Corriere dello Sport, Fiorentina pronta a pagare 10 milioni per Tameze. Frenata per Sabiri

30 dicembre 2022 09:21

Tuttosport, per la Fiorentina torna di moda Tameze del Verona se partono Maleh e Zurkowski

22 dicembre 2022 08:59

Fiorentina in difficoltà, Tameze ci crede: "Domenica andiamo a Firenze per vincere"

16 settembre 2022 19:01

Nazione, Fiorentina su Tameze, il Verona chiede 15 milioni ma per l'età dovrà abbassare il prezzo

27 giugno 2022 09:30

Lunga fila per Tameze, c'è anche la Fiorentina. L'Hellas Verona fissa il prezzo: servono almeno 10 milioni

22 giugno 2022 18:42

Nazione, idea Tameze per sostituire Castrovilli. Sottil la carta per il Verona?

21 giugno 2022 09:51

Ds Verona chiude la porta alla Fiorentina per Tameze: "Mi ha impressionato: è incedibile"

15 giugno 2022 18:27

Dodò, Gollini, Tameze e Joao Pedro, ecco la Fiorentina di Italiano disegnata dalla Gazzetta

06 giugno 2022 13:11

Da Verona sicuri, la Fiorentina è molto interessata a Tameze. Da battere la concorrenza del Napoli

03 giugno 2022 18:17

Corriere dello Sport, la Fiorentina pensa al restyling del centrocampo, Tameze o una pista alla Cabral

30 maggio 2022 09:37

Ceccarini scrive: "C'è anche Tameze del Verona tra le ipotesi per il mercato della Fiorentina"

26 maggio 2022 14:16

Dalla Spagna, la Fiorentina vuole il centrocampista rivelazione del Verona Tameze, servono 10 milioni

14 marzo 2022 13:23

Da Verona, Tameze è nel mirino della Fiorentina. Per prenderlo c'è da battere il Napoli

13 marzo 2022 10:00

Da Verona, la Fiorentina vuole Tameze, è la rockstar di Tudor. Si aspira a Vieira, classe 1994

12 marzo 2022 18:18

Sorride la Fiorentina, Roma pareggia in casa con il Verona, solo +2 sui viola con 2 partite in più

19 febbraio 2022 19:59

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