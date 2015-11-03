Notizie Tameze Fiorentina

Nazione: “Tameze obiettivo della Fiorentina: può arrivare per meno di 6 milioni. Barak è un alleato”
10 marzo 2023 09:38
I soliti cambi arrivati in ritardo e l’ennesima partita gettata alle ortiche. La colpa di tutto questo, di chi è?
04 gennaio 2023 22:23
Corriere dello Sport, Tameze piace alla Fiorentina ma la sua valutazione è di 10 milioni
03 gennaio 2023 10:47
Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole Tameze: il Verona chiede 10 milioni, troppo per i viola
02 gennaio 2023 09:29
Corriere dello Sport, Fiorentina pronta a pagare 10 milioni per Tameze. Frenata per Sabiri
30 dicembre 2022 09:21
Tuttosport, per la Fiorentina torna di moda Tameze del Verona se partono Maleh e Zurkowski
22 dicembre 2022 08:59
Fiorentina in difficoltà, Tameze ci crede: "Domenica andiamo a Firenze per vincere"
16 settembre 2022 19:01
Nazione, Fiorentina su Tameze, il Verona chiede 15 milioni ma per l'età dovrà abbassare il prezzo
27 giugno 2022 09:30
Lunga fila per Tameze, c'è anche la Fiorentina. L'Hellas Verona fissa il prezzo: servono almeno 10 milioni
22 giugno 2022 18:42
Nazione, idea Tameze per sostituire Castrovilli. Sottil la carta per il Verona?
21 giugno 2022 09:51
Ds Verona chiude la porta alla Fiorentina per Tameze: "Mi ha impressionato: è incedibile"
15 giugno 2022 18:27
Dodò, Gollini, Tameze e Joao Pedro, ecco la Fiorentina di Italiano disegnata dalla Gazzetta
06 giugno 2022 13:11
Da Verona sicuri, la Fiorentina è molto interessata a Tameze. Da battere la concorrenza del Napoli
03 giugno 2022 18:17
Corriere dello Sport, la Fiorentina pensa al restyling del centrocampo, Tameze o una pista alla Cabral
30 maggio 2022 09:37
Ceccarini scrive: "C'è anche Tameze del Verona tra le ipotesi per il mercato della Fiorentina"
26 maggio 2022 14:16
Dalla Spagna, la Fiorentina vuole il centrocampista rivelazione del Verona Tameze, servono 10 milioni
14 marzo 2022 13:23
Da Verona, Tameze è nel mirino della Fiorentina. Per prenderlo c'è da battere il Napoli
13 marzo 2022 10:00
Da Verona, la Fiorentina vuole Tameze, è la rockstar di Tudor. Si aspira a Vieira, classe 1994
12 marzo 2022 18:18
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