Nazione, idea Tameze per sostituire Castrovilli. Sottil la carta per il Verona?

Una mezz’ala per sostituire Castrovilli in attesa che il numero 10 viola si ristabilisca dopo l’infortunio: è questo uno degli innesti che Italiano ha messo sul piatto per Moena e il profilo di Adrien Tamèze, classe 1993, 38 partite e 4 reti con il Verona, rientra a pieno diritto nella rosa presa in esame. Possibile uno scambio con la società veneta, che la scorsa estate aveva chiesto informazioni su Sottil? Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO SICURO: “ITALIANO INCONTRERÁ OGGI LA FIORENTINA PER FIRMARE IL RINNOVO DI CONTRATTO”