Di Marzio sicuro: “Italiano incontrerá oggi la Fiorentina per firmare il rinnovo di contratto”

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito web, aggiorna i tifosi della Fiorentina sull’ imminente incontro tra Italiano e la dirigenza per la firma sul rinnovo di contratto:

“Come anticipato nei giorni scorsi, la Fiorentina ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Vincenzo Italiano. L’allenatore, che non è mai stato in discussione, dovrebbe firmare domani (martedì 21 giugno) il nuovo accordo con il club viola e successivamente arriverà l’annuncio ufficiale. Vincenzo Italiano ha riportato la Fiorentina in Europa dopo molti anni e ha messo in campo un calcio propositivo. La sua conferma, dunque, non è mai stata in dubbio. Nelle ultime settimane il club ha continuato a trattare per definire gli ultimi dettagli che mancavano per siglare l’accordo. In particolare, mancava l’intesa per lo stipendio dello staff dell’allenatore, ma l’accordo è totale. Italiano dunque firmerà un rinnovo di un anno (fino al 2024) con opzione per il 2025 e la firma dovrebbe arrivare domani nell’incontro tra le parti per limare gli ultimissimi dettagli. Nel corso dell’incontro è possibile che si parlerà anche di mercato. L’agente di Italiano, infatti, è lo stesso di Jovic, attaccante che piace molto alla Fiorentina. Anche Dodo è un giocatore che piace molto al club viola.”

