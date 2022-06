Di Marzio scrive: “Fiorentina lavora al sostituto di Torreira. L’ identikit è quello di Amiri”

Il noto giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio parla del calciomercato della Fiorentina sul suo sito internet, soffermandosi sul nuovo possibile obiettivo della squadra viola, Nadiem Amiri:

“Dopo il rinnovo di Italiano per cui manca solo la firma, la Fiorentina pensa a come rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Torreira. Il profilo che piace è quello di Nadiem Amiri, classe ’96 di proprietà del Bayer Leverkusen e che ha passato gli ultimi sei mesi in prestito al Genoa. Con la retrocessione dei rossobolù, non c’è stato alcun riscatto perciò il giocatore è tornato in Germania dopo l’arrivo in Italia a gennaio. Nonostante il penultimo posto finale, il tedesco di origini afghane ha fatto vedere delle ottime cose: 2 assist in 13 presenze in Liguria. Cresciuto nel vivaio dell’Hoffenheim, esordisce in Bundesliga nel 2015 sempre con la maglia dei biancazzurri insieme a Roberto Firmino. Rimane altri 4 anni con l’Hoffenheim dove diventa un pilastro della squadra e viene allenato da Julian Nagelsmann, ora al Bayern Monaco. Arriva poi al Bayer Leverkusen dove sfiora la finale di Europa League perdendo in semifinale contro l’Inter. Nonostante un buon bottino di presenze nella prima parte dell’ultima stagione (20), il club decide di mandarlo in prestito per l’appunto al Genoa. Centrocampista dotato di grande visione di gioco e ottimo tempismo negli inserimenti. Potrebbe essere utile a Italiano anche per la sua duttilità. Infatti nella sua carriera ha fatto diversi ruoli: dall’esterno di centrocampo al centrocampista centrale fino al trequartista, ruolo dove lo ha usato Blessin nel periodo a Genova. Importante anche la sua esperienza europea in vista del debutto dei viola in Conference League dato che ha giocato sia in Champions che in Europa League.”

CARESSA DA RAGIONE A ROCCO COMMISSO