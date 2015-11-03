Notizie Amiri Fiorentina

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Amiri: "Non ho paura della Fiorentina, vogliamo fare bene in Europa e siamo pronti a dare il massimo”

05 novembre 2025 15:19

Nazione, la Fiorentina vuole acquistare Amiri dal Bayer Leverkusen, chieste informazioni ai tedeschi

29 giugno 2022 11:44

Di Marzio scrive: "Fiorentina lavora al sostituto di Torreira. L' identikit è quello di Amiri"

21 giugno 2022 00:02

Stadio, si complica Grillitsch alla Fiorentina, o si arriva a una svolta subito o la viola vira su Amiri

14 giugno 2022 12:03

Dalla Germania, sondaggio Fiorentina per Amiri. La richiesta del Bayer Leverkusen è di 10 milioni

13 giugno 2022 16:50

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