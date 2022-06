Dalla Germania, sondaggio Fiorentina per Amiri. La richiesta del Bayer Leverkusen è di 10 milioni

Nadiem Amiri è il nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Il centrocampista tedesco classe 1996 del Bayer Leverkusen ha giocato l’ultima parte di stagione in prestito al retrocesso Genoa in Serie A. Secondo quanto riportato da Bild, la società viola avrebbe fato un sondaggio per il giocatore di proprietà del Bayer Leverkusen. Il giocatore ha un contratto con il club tedesco fino al 2024, ma in estate sarà con gran parte delle probabilità ceduto altrove. Il Bayer spera di guadagnare una cifra intorno agli ai 10 milioni.