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Notizie Bayer Leverkusen Fiorentina

Roma eliminata, i tifosi del Leverkusen salutano i giallorossi cantando "Bella ciao"

10 maggio 2024 00:06

Europa League: Gasp schianta il Marsiglia, l'autogol di Mancini affossa la Roma

09 maggio 2024 23:31

Dalla Germania scrivono: "La Fiorentina a gennaio aveva chiesto Demirbay del Bayer Leverkusen"

11 aprile 2023 21:46

Di Marzio scrive: "Fiorentina lavora al sostituto di Torreira. L' identikit è quello di Amiri"

21 giugno 2022 00:02

Dalla Germania, sondaggio Fiorentina per Amiri. La richiesta del Bayer Leverkusen è di 10 milioni

13 giugno 2022 16:50

Dall'Argentina, Boca Juniors su Aranguiz: il centrocampista è seguito anche dalla Fiorentina

16 aprile 2020 12:03

Ag. Aranguiz: "Siamo stati contattati anche dalla Fiorentina. Ci aspettiamo numerose offerte"

05 marzo 2020 21:18

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