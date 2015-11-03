Notizie Bayer Leverkusen Fiorentina

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10 maggio 2024 00:06
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09 maggio 2024 23:31
Dalla Germania scrivono: "La Fiorentina a gennaio aveva chiesto Demirbay del Bayer Leverkusen"
11 aprile 2023 21:46
Di Marzio scrive: "Fiorentina lavora al sostituto di Torreira. L' identikit è quello di Amiri"
21 giugno 2022 00:02
Dalla Germania, sondaggio Fiorentina per Amiri. La richiesta del Bayer Leverkusen è di 10 milioni
13 giugno 2022 16:50
Dall'Argentina, Boca Juniors su Aranguiz: il centrocampista è seguito anche dalla Fiorentina
16 aprile 2020 12:03
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