Il prossimo giugno scadrà il contratto di Charles Aranguiz con il Bayer Leverkusen. Ecco le parole rilasciate dal suo agente Fernando Felicevich a Fox Sports: “Dall’Europa ci aspettiamo diverse offerte, lui vuole restare lì perchè per ora offerte convincenti non ne sono arrivate. Siamo stati contattati dall’Atletico Madrid, dall’Atalanta e dalla Fiorentina. Esiste anche una possibilità che torni in Sud America”.