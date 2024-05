Roma eliminata, i tifosi del Leverkusen salutano i giallorossi cantando “Bella ciao”

Il Bayer Leverkusen sembrava a un passo dalla sconfitta contro la Roma, ma alla fine, dopo essere stato in svantaggio per 0-2, oltre a non essere stato eliminato, è riuscito anche a pareggiare al 97′ con Stanisic. La vendetta è servita, i giallorossi sono eliminati e allo stadio per festeggiare è stata messa la canzone “Bella ciao“. Di seguito il video pubblicato su Instagram da La Gazzetta dello Sport:

Lo riporta tuttomercatoweb

