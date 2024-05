Con Atalanta e Fiorentina in finale nelle coppe europee, il recupero di campionato non si giocherà prima di giugno

Con la vittoria per 3 a 0 nel ritorno contro il Marsiglia, l’Atalanta di Gasperini ha staccato il pass per la finale di Europa League, che si disputerà a Dublino il 22 maggio. Questo risultato, insieme alla qualificazione della Fiorentina alla finale di Conference League, ha delle conseguenze non indifferenti sul campionato di Serie A.

Come già noto, Atalanta e Fiorentina devono ancora recuperare la sfida di campionato del 17 marzo, rinviata a causa del malore fatale subito da Joe Barone. Nel corso delle ultime settimane, le opzioni disponibili sono state tutte eliminate, una dopo l’altra, complici i grandissimi risultati europei di entrambe le squadre. Adesso, con le due compagini qualificate per le rispettive finali nelle coppe continentali, l’unica soluzione rimasta è il recupero a campionato concluso, nel weekend del 1-2 giugno. Infatti, mercoledì prossimo l’Atalanta disputerà la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il 22 maggio, invece, quella di Europa League, mentre il 29 maggio la Fiorentina si giocherà la Conference League in quel di Atene.

Nei giorni scorsi, è addirittura rimbalzata l’ipotesi di spostare l’ultima giornata di campionato di una settimana, in modo da recuperare Atalanta-Fiorentina e garantire così la contemporaneità delle partite, che potrebbero decidere le sorti europee della prossima stagione. Se ciò non dovesse accadere, la banda di Gasperini e quella di Italiano si affronteranno a campionato terminato.

