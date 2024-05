Mentre molti tentano inutilmente di sfatarne il mito, Guardiola conquista il 38° titolo

Un altro trofeo nella bacheca di Pep Guardiola, che raggiunge un nuovo straordinario traguardo. Con la vittoria della sesta Premier League in otto anni, davanti a lui c’è solo Sir Alex Ferguson, che ne ha conquistate 13 con il Manchester United e detiene il record assoluto.

Sono ben 38 i titoli conquistati da Guardiola in 16 anni da allenatore. Dopo quattro stagioni alla guida del Barcellona (​​dove ha vinto 14 trofei) si è trasferito a New York per un anno sabbatico, prima di prendere le redini del Bayern Monaco, nel 2013. In Germania ha aggiunto altri sette trofei, rivoluzionando lo stile di gioco del club. Infine, l’esperienza al Manchester City: una prima stagione di transizione, poi una delle migliori della storia del club inglese (quella 2017-18), in cui sono stati stabiliti una miriade di record, inclusa la vittoria della Premier con 100 punti. Nella scorsa annata ha sfatato il tabù Champions, ora si confermato per la quarta volta di fila sul trono d’Inghilterra.

Tutti i successi di Guardiola

Barcellona (2008-12) 14 titoli:

La Liga (3), Copa del Rey (2), Supercoppa spagnola (3), Champions League (2), Supercoppa Europea (2), Coppa del Mondo per club (2)

Bayern Monaco (2013-16) 7 titoli:

Bundesliga (3), DFB-Pokal (2), Supercoppa Europea (1), Coppa del Mondo per club (1)

Manchester City (2016-oggi) 17 titoli:

Premier League (6), FA Cup (2), League Cup (4), Community Shield (2), Champions League (1), Supercoppa Europea (1), Coppa del Mondo per club (1)

🏆🇪🇸 Guardiola, con su sexta Premier League, entra en el podio de entrenadores con más ligas inglesas Solo tiene por delante a Ferguson, con 13 pic.twitter.com/CiBk9bFwpM — MARCA (@marca) May 19, 2024

