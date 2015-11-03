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Notizie Guardiola Fiorentina

Nicoletti s'interroga: "Abbiamo dato 3,5 milioni a Pioli e ora pensate che non potremmo darne 5 a Guardiola per venire"

25 aprile 2026 14:58

Sentite Nicoletti: "La Fiorentina dovrebbe andare da Guardiola e cercare di convincerlo a venire a Firenze"

23 aprile 2026 14:29

Bonucci sul CT: "Il mio preferito è Guardiola, cambierebbe tutto ed è quello di cui l'Italia ha bisogno"

20 aprile 2026 18:09

Trevisani sogna: "Baggio con Malagò in FIGC, Guardiola prossimo commissario tecnico azzurro dopo Gattuso"

02 aprile 2026 18:45

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, il vero disastro è dentro lo spogliatoio. Negarlo è da ipocriti!"

09 dicembre 2025 15:02

Buffa: "Le proprietà straniere non rispettano la storia dei club, non amano il calcio italiano"

17 agosto 2025 23:53

Guardiola: "Yamal come Messi? è come paragonare un pittore qualsiasi a Van Gogh"

28 luglio 2025 23:39

Maifredi sicuro: "La Juventus prenderà Guardiola come prossimo allenatore per tornare a vincere il campionato"

27 marzo 2025 14:22

Mourinho risponde a Guardiola: "Ho vinto tre Champions ma a differenza sua in maniera leale e pulita"

06 dicembre 2024 12:44

Guardiola: "Non c'è citta che non ama Baggio, da Milano a Firenze, tutti. Con lui allenerei in Italia"

13 ottobre 2024 21:55

Mentre molti tentano inutilmente di sfatarne il mito, Guardiola conquista il 38° titolo

19 maggio 2024 21:41

Grande gesto di Guardiola, rinuncia al premio Champions e lo dona a tutti i dipendenti del City

15 giugno 2023 20:34

Guardiola asfalta Allegri in diretta a Sky: "Il calcio palla lunga e difesa è finito, guarda il Napoli e l'Inter"

11 giugno 2023 01:29

Guardiola: "Italiane in finale non a caso. Se Ederson non prende quella palla diventavo un perdente?"

11 giugno 2023 00:22

Italiano come Guardiola, adesso arriva l'invenzione del difensore regista: prima Igor, poi Quarta

11 aprile 2023 15:46

"Julian Alvarez? Non so da quanto lo seguiva la Fiorentina, ma noi siamo stati veloci a prenderlo"

03 marzo 2023 16:40

Borja Valero rivela: "Guardiola guardava la Fiorentina per Cuadrado, ma disse che gli piacevo io"

28 febbraio 2023 22:07

Guardiola non le manda a dire: “Tanti infortuni perchè si gioca troppo e chi comanda se ne frega”

21 novembre 2022 17:57

Viviano carica: "Sarei voluto essere in Curva Fiesole, avrei avuto meno pressioni rispetto al campo"

21 maggio 2022 14:51

Guardiola ha ragione, Mourinho a Roma ha speso 127 milioni. Per la Fiorentina giocarsela è un trionfo

09 maggio 2022 13:11

Vincenzo Italiano: se giocare bene e vincere diventano la stessa cosa la strada è quella giusta

18 aprile 2022 11:53

Sconcerti provoca: "Guardiola venisse ad allenare la Fiorentina, ci dimostri quanto è bravo"

11 aprile 2022 11:38

Figuraccia Allegri, cerca di smontare Guardiola ma sbaglia su Ederson e le statistiche lo inchiodano

01 aprile 2022 16:12

Il Manchester City si compra un club brasiliano, obiettivo far crescere e scovare giovani talenti

09 febbraio 2022 21:18

Vlahovic al Manchester City a gennaio, Guardiola smentisce: "Non prendiamo nessuno adesso"

23 dicembre 2021 16:48

Repubblica, Guardiola preferisce Vlahovic a Kane. Pronta offerta irrinunciabile del City a gennaio

15 dicembre 2021 13:37

Freitas: "Vlahovic pronto per una big come la Juventus. Nel gioco di Guardiola non andrebbe bene"

16 novembre 2021 17:26

Liverpool e Manchester City vogliono Vlahovic, primi sondaggi per l'attaccante della Fiorentina

09 aprile 2021 16:58

Sottil Sr.: "Sogno un giorno di allenare mio figlio Riccardo. Mi ispiro a Simeone. Ecco perché.. "

13 dicembre 2019 13:55

Nani: "Lunedì sarà spettacolo al Rigamonti. Ribery come fu Guardiola nel mio Brescia"

16 ottobre 2019 22:36

CHIESA SARA' DELL'INTER: INGAGGIO DA 7.5 MLN. SI ARRENDE LA JUVE. LA FIORENTINA...

23 maggio 2019 11:49

Antognoni scherza: "Guardiola in viola? Non siamo così forti, siamo giovani e puntiamo all'Europa League"

24 giugno 2018 17:58

Sky Sport: il Manchester City di Pep Guardiola piomba su Federico Chiesa

11 maggio 2018 12:56

L'ascesa di Kevin Diks: dalla panchina in viola al debutto Champions contro Pep Guardiola

13 settembre 2017 15:35

Tello: "Amo Firenze e la Fiorentina. Messi e Guardiola..."

19 gennaio 2017 16:06

Guardiola shock: "Sono vicino alla fine della mia carriera"

02 gennaio 2017 17:48

QUANDO FAI IL FENOMENO, MA NON TI CHIAMI PEP E NON FUNZIONA NULLA

16 dicembre 2016 22:04

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