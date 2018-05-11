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Sky Sport: il Manchester City di Pep Guardiola piomba su Federico Chiesa

I maggiori campionati europei non si sono ancora conclusi ma il mercato sta già entrando nel vivo e con esso iniziano a filtrare le prime indiscrezioni. Nessuna eccezione nemmeno per quanto riguarda l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2018 12:56
Sky Sport: il Manchester City di Pep Guardiola piomba su Federico Chiesa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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I maggiori campionati europei non si sono ancora conclusi ma il mercato sta già entrando nel vivo e con esso iniziano a filtrare le prime indiscrezioni. Nessuna eccezione nemmeno per quanto riguarda la Fiorentina, con alcuni giocatori già al centro di interessanti intrighi.

Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che il Manchester City abbia messo gli occhi su Federico Chiesa. L'esterno classe, protagonista in questa stagione con 6 reti e ben 8 assist in 36 presenze, sembra essere finito nel mirino del club di Pep Guardiola.

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