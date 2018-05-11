Sky Sport: il Manchester City di Pep Guardiola piomba su Federico Chiesa

I maggiori campionati europei non si sono ancora conclusi ma il mercato sta già entrando nel vivo e con esso iniziano a filtrare le prime indiscrezioni. Nessuna eccezione nemmeno per quanto riguarda l...

A cura di Redazione Labaroviola 11 maggio 2018 12:56

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

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